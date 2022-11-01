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Чемпион Казахстана узнал своего первого соперника на ЧА-2022 по боксу

1 Ноября 2022, 23:23
Чемпион Казахстана узнал своего первого соперника на ЧА-2022 по боксу
1 Ноября 2022, 23:23

Чемпион Казахстана узнал своего первого соперника на ЧА-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно, с кем проведет свой первый бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания) казахстанский боксер Нурканат Райыс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 75 килограммов Райыс встретится с боксером из Кыргызстана Сагыном Сатыбалды уулу, который одержал победу над тайваньцем Кан Чиа Веем. Бой состоится 7 ноября.

Нурканат Райыс, который является чемпионом Казахстана, посеян в своем весе на ЧА-2022 под первым номером.

Полностью заявка мужской сборной Казахстана на чемпионат Азии в Аммане выглядит так: Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Камшыбек Кункабаев (+92 кг).


Фото: Sports.kz.

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