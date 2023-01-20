Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Чемпион Казахстана побывал в нокдауне и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет по боксу

20 Января 2023, 18:51
Чемпион Казахстана побывал в нокдауне и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет по боксу

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Талгат Сырымбетов провел свой первый бой на чемпионате Азии до 22 лет по боксу в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 60 килограммов Сырымбетов начал выступление на турнире с четвертьфинала - ему противостоял таджикистанец Абубакр Муродзода. Этот бой закончился победой казахстанца раздельным решением судей. В третьем раунде рефери отсчитал Сырымбетову нокдаун.

Таким образом, Талгат Сырымбетов вышел в полуфинал континентального первенства и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

Сырымбетов является чемпионом Казахстана — в декабре он впервые в карьере завоевал золотую медаль на национальном первенстве среди взрослых.

Напомним, что ранее путевку в полуфинал от Казахстана заработал Санжар Ташкенбай (48 кг), а Даниял Сабит (до 51 кг) потерпел поражение. Нурсултан Алтынбек и Махмуд Сабырхан также вышли в полуфинал.

Фото: sports.kz


Новости по теме
«Казахский Ломаченко» победил досрочно и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет
Казахстанец отправил соперника в нокдаун и вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет по боксу
Данияр Елеусинов приступил к тренировкам в США
Теги:
Читайте также
«Казахский Ломаченко» победил досрочно и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет
Казахстанец отправил соперника в нокдаун и вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет по боксу
Чемпион мира из Казахстана вышел в полуфинал и гарантировал медаль ЧА-2023 до 22 лет по боксу
Елена Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира на Australian Open
Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в четвертый круг Australian Open
Данияр Елеусинов приступил к тренировкам в США
Казахстанские биатлонисты остались без медалей после триумфа в спринте на Универсиаде-2023
Месси и Роналду устроили яркое шоу в матче с девятью голами после ЧМ-2022
Новости партнеров
Популярное
1 Ержан Балтаев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области
2 Шапагат Аубакир назначен акимом Сатпаева
3 Мурат Айтенов признан самым молодым акимом в Казахстане
4 Чем отличаются выборы в Мажилис в 2023 году
5 Матч за мировую шахматную корону пройдет в Астане

Лента новостей