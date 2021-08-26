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Чемпион Казахстана по боксу нокаутирован в бою за выход в финал МЧА-2021
26 Августа 2021 20:33
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ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Виктор Литвинов выступил в полуфинале чемпионата Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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На юниорском турнире (2005-2006 г.р.) в полуфинальном поединке в весовой категории до 70 килограммов соперником Литвинова был узбек Шавкатжон Болтаев. Бой закончился победой Болтаева техническим нокаутом во втором раунде. Рефери в первом и втором раундах отсчитал нокдаун Литвинову и посчитал, что тот не в состоянии продолжать бой.Таким образом, Виктор Литвинов не смог выйти в финал и стал бронзовым призером. Напомним, параллельно с юниорскими соревнованиями в Дубае также проходит и молодежный турнир — в нем участвуют боксеры 2003 и 2004 годов рождения. На обоих турнирах сборная Казахстана изначально была представлена во всех весовых категориях.
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