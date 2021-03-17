Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:14
-
Чемпион Казахстана отправил в нокдаун и нокаутировал соперника на турнире в Турции
17 Марта 2021 07:49
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле (Турция) начался международный турнир по боксу, на котором широко представлены и боксеры из Казахстана, сообщает Sports.kz.
Новости по темеСтоличные гимнастки завоевали 9 золотых медалей на V Молодежных играх 52 футболиста дебютировали в Премьер-лиге Казахстанская «Ракета» объявил дату и место проведения следующего боя
В весовой категории до 57 килограммов казахстанец Нурбол Калжанов встречался с местным боксером Серхатом Ярдимчи . Во втором раунде Калжанов потряс своего соперника — рефери отсчитал турку нокдаун. В самом конце второго раунда Ярдимчи пропустил серию мощных ударов и снова оказался в нокдауне — на этот раз он уже не смог продолжить борьбу: рефери зафиксировал победу Калжанова нокаутом.
Таким образом, Нурбол Калжанов, который является чемпионом Казахстана, начал турнир с досрочной победы. Также в его весе выступает еще один казахстанец, Айдос Арапов.
Оставить комментарий
Читайте также
- Столичные гимнастки завоевали 9 золотых медалей на V Молодежных играх
- Хоккей: матчи «Сарыарки» и «Темиртау» пройдут без зрителей
- 52 футболиста дебютировали в Премьер-лиге
- Казахстанская «Ракета» объявил дату и место проведения следующего боя
- Около ста теннисистов примут участие в юношеском первенстве Казахстана
- Женская команда РК по боксу примет участие в турнире в Турции
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047