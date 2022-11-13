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    19:10, 12 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Чемпион Казахстана остался без «золота» ЧА-2022 по боксу

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    АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дулат Бекбауов провел финальный поединок на чемпионате Азии-2022 в Иордании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале в весовой категории до 67 килограммов Бекбауов дрался за «золото» с таиландцем Бунджонгом Синсири и потерпел поражение раздельным решением судей, при этом побывав в нокдауне. Таким образом, Дулат Бекбауов стал серебряным призером континентального первенства.

    На ЧА-2022 в Аммане Бекбауов победил туркменского боксера Сапармырата Одаева, кыргызстанца Жакшылыка Талайбекова и узбекистанца Асадхуджу Муйдинхуджаева. Что касается других достижений Дулата в любителях, то он является чемпионом Казахстана, а также в этом году выигрывал «серебро» на «малом чемпионате мира» — международном турнире «Странджа» в Софии (Болгария).


    Теги:
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