Чемпион Казахстана будет биться за «золото» ЧА-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурканат Райыс выступил в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинальном бою в весовой категории до 75 килограммов Райыс сразился с иранцем Сейедшахином Мусави. Этот поединок закончился победой боксера из Казахстана решением судей со счетом 3:0. Таким образом, Нурканат Райыс вышел в финал континентального первенства и будет претендовать на золотую медаль.

До этого Райыс, который является чемпионом Казахстана, провел на ЧА-2022 в Аммане лишь один бой: он стартовал со стадии 1/4 финала и победил кыргызстанского боксера Сагына Сатыбалды уулу.

Фото: olympic.kz