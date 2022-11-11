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    19:50, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Чемпион Казахстана будет биться за «золото» ЧА-2022 по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурканат Райыс выступил в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинальном бою в весовой категории до 75 килограммов Райыс сразился с иранцем Сейедшахином Мусави. Этот поединок закончился победой боксера из Казахстана решением судей со счетом 3:0. Таким образом, Нурканат Райыс вышел в финал континентального первенства и будет претендовать на золотую медаль.

    До этого Райыс, который является чемпионом Казахстана, провел на ЧА-2022 в Аммане лишь один бой: он стартовал со стадии 1/4 финала и победил кыргызстанского боксера Сагына Сатыбалды уулу.


    Фото: olympic.kz
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