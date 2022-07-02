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    23:47, 01 Июль 2022 | GMT +6

    Чемпион из Казахстана защитил титул против непобежденного узбекистанца

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел турнир казахстанского промоушна Octagon, в соглавном бою которого встретились чемпион лиги казахстанец Бауыржан Куанышбаев (12-4) и узбекистанский файтер Мухриддин Алимов (4-0). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бой проходил в рамках полусредней весовой категории. В первом раунде действующий чемпион Куанышбаев сумел потрясти Алимова, но тому удалось «завязать» казахстанца. Оставшиеся раунды прошли в обоюдно-острых атаках. Однако Куанышбаев одержал победу и защитил свой титул.

    Для казахстанского чемпиона полусредней весовой категории этот бой стал 13-й победой в карьере.


    Фото: sports.kz


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