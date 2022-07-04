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Чемпион Азии из Казахстана завоевал «золото» турнира в столице
4 Июля 2022 17:04

Чемпион Азии из Казахстана завоевал «золото» турнира в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на международном турнире по боксу Elorda Cup состоялся финал весовой категории до 70 килограммов между казахстанскими спортсменами Дулатом Бекбауовым и Абзалом Сериком. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу в поединке отпраздновал Абзал Серик. Он взял верх со счетом 4:1.

Бекбауов в прошлом году впервые стал чемпионом Казахстана, а Серик выиграл «золото» молодежного чемпионата Азии.

Ранее победителями Кубка Столицы от сборной Казахстана стали: Темиртас Жусупов (до 48 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг), Саматали Тольтаев (до 60 кг) и Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг).


Фото: sports.kz


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