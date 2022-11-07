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    21:39, 06 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Чемпион Азии из Казахстана вышел в полуфинал ЧА-2022 по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Аммане продолжается чемпионат Азии по боксу. Еще нескольким представителям команды Казахстана удалось выйти в полуфинал турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

    Саматали Тольтаев в весе до 60 килограммов в 1/4 финала оказался сильнее Мирзохида Имамназарова из Кыргызстана. Саматали Тольтаев ранее становился чемпионом Азии среди молодежи и финалистом молодежного чемпионата мира.

    В категории до 54 килограммов Сабырхан Махмуд одержал победу над Дорьныамбуу Ганболдом (Монголия). Серик Темиржанов (до 57 килограммов) победил Юсефа Ишаша (Иордания).

    Сакен Бибосынов за выход в 1/2 финала прошел Гайюма Ариффина (Малайзия).

    Данные боксеры гарантировали себе как минимум бронзовые медали чемпионата Азии.

    На данный момент у сборной Казахстана уже десять полуфиналистов ЧА-2022: Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг), Гульсая Ержан (81 кг), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).


    Фото: sports.kz

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