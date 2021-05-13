РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:19, 12 Май 2021 | GMT +6

    Чемпион Азии из Казахстана проведет бой против соперника с 17 победами в профи

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (3-0, 2 КО) узнал своего следующего соперника на профи-ринге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    20 мая в Новосибирске (Россия) Нурмаганбет сразится с боксером из Танзании Тваха Кассимом (17-7-1, 8 КО). Этот поединок в полутяжелом весе запланирован на восемь раундов.
    Напомним, в предыдущем бою Бек Нурмаганбет выходил на ринг в декабре — в шестом раунде он нокаутировал ганца Эммануэля Дансо (32-6, 26 КО). В профессионалах 23-летний казахстанец дебютировал в июле прошлого года. Что касается выступлений Нурмаганбета в любителях, то его главным достижением является «золото» чемпионата Азии в 2019 году.




    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    Назначен руководитель аппарата акима Атырауской области
    Сегодня, 19:40
    Пьяная скандалистка напала на полицейского в Астане
    Сегодня, 19:22
    Елена Рыбкина стартовала с победы в WTA 1000
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!