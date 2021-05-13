Чемпион Азии из Казахстана проведет бой против соперника с 17 победами в профи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (3-0, 2 КО) узнал своего следующего соперника на профи-ринге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

20 мая в Новосибирске (Россия) Нурмаганбет сразится с боксером из Танзании Тваха Кассимом (17-7-1, 8 КО). Этот поединок в полутяжелом весе запланирован на восемь раундов.

Напомним, в предыдущем бою Бек Нурмаганбет выходил на ринг в декабре — в шестом раунде он нокаутировал ганца Эммануэля Дансо (32-6, 26 КО). В профессионалах 23-летний казахстанец дебютировал в июле прошлого года. Что касается выступлений Нурмаганбета в любителях, то его главным достижением является «золото» чемпионата Азии в 2019 году.





