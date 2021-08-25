Чемпион Азии из Казахстана поборется за «золото» МЧА-2021 по боксу

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ерасыл Ермек провел полуфинальный бой на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале на молодежном турнире (2003-2004 г.р.) в весовой категории до 60 килограммов соперником Ермека был таджикистанец Абдурахим Якубов. Бой закончился победой Ермека единогласным решением судей. Отметим, что первый раунд судьи отдали его оппоненту, однако затем казахстанцу удалось переломить ход поединка.

Таким образом, Ерасыл Ермек вышел в финал молодежного первенства и уже гарантировал себе как минимум серебряную медаль. Добавим, что казахстанец является чемпионом Азии среди юношей. Также стоит напомнить, что параллельно с молодежным турниром в Дубае также проходят и соревнования среди юниоров (2005-2006 г.р.) — там сборная Казахстана тоже изначально была представлена во всех весовых категориях.









