Чем займется теннисистка Ярослава Шведова после окончания игровой карьеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Самая титулованная теннисистка Казахстана объявила о своем решении три недели назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В Нур-Султане, где сейчас проходит престижнейший теннисный турнир Astana Open WTA 250, сказали «большое спасибо» 34-летней легенде нашего спорта.

За свою карьеру Шведова выиграла два турнира «Большого шлема» в парном разряде (Уимблдон, Открытый чемпионат США-2010); победила на 14 турнирах WTA (один из них в одиночном разряде), была финалисткой шести турниров «Большого шлема»; занимала третье место мирового рейтинга в парном разряде.

Ярослава - единственная теннисистка в мировой истории, которой удалось оформить «золотой сет» в основной сетке «мэйджора». Это произошло в матче против Сары Эррани на Уимблдоне-2012. Шведова играла за сборную Казахстана 13 лет. Представляла нашу республику на трех Олимпиадах - 2012, 2016, 2020 годов.Во время церемонии Ярослава не могла сдержать слез, когда поблагодарила федерацию тенниса Казахстана, своих многолетних соперниц, свою семью и всех своих поклонников.«У меня была продолжительная и очень насыщенная карьера. В-первую очередь, я хочу поблагодарить моих родителей, которые привели меня в теннис и сделали всё возможное, чтобы я добилась успехов, научили меня, натренировали и воспитали меня, как хорошего спортсмена. Также хочу поблагодарить моего любимого мужа, который всегда меня поддерживал, вдохновлял и был всегда моим самым близким, любимым и преданным болельщиком», - отметила Ярослава Шведова.Она заявила, что не намерена прощаться с любимым видом спорта и будет работать на благо развития тенниса в нашей стране в роли капитана женской Национальной сборной.