Чем запомнится 2019 год жителям Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Уходящий 2019 год был успешным для экономики Костанайской области. Вырос внешний торговый оборот, в экономику региона было привлечено 226,4 млрд тенге инвестиций. МИА «Казинформ» отметит наиболее значительные события, происшедшие в этом зерновом регионе в прошедшем году.

Президент встретился с костанайской молодежью

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, находившийся в Костанае с рабочей поездкой, принял участие в Международном казахстанско-российском молодежном форуме. Вначале Президент ознакомился с выставкой молодежных инновационных проектов, открывшейся в рамках форума. В ходе форума выступил ряд молодежных активистов, которые рассказали о возможностях молодежи для занятия предпринимательством, получения образования, трудоустройства. Президент отметил, что передовая молодежь нашей страны добивается высоких результатов в науке, ІТ-технологиях, культуре, бизнесе и спорте – вообще, во всех сферах.

«Казахстанская молодежь – образованная, всесторонне развитая и одаренная. Будущее страны - в ваших руках. Поэтому костанайская молодежь, то есть вы, должны внести свой вклад. Год молодежи, объявленный нашим Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, придает новый импульс и предоставляет возможность повысить потенциал молодежи. Как Президент я поддерживаю волонтерское движение. Я также полностью поддерживаю инициативу об объявлении 2020 года Годом волонтера», – сказал Глава государства.

Президент также сообщил о том, что будет принят закон о волонтерстве, статус волонтеров будет законодательно закреплен. В заключение К. Токаев объявил, что будет назначена премия «Волонтер года».

Открытие тракторного завода

Главная новость индустриальной зоны в Костанае – открытие тракторного завода. В торжественном открытии принял участие Премьер-Министр Аскар Мамин. Премьер встретился с директором АО «Петербургский тракторный завод» Сергеем Серебряковым, обсудил с ним совместные проекты в области сельскохозяйственного машиностроения.

Новый завод может собирать 500-700 мощных тракторов ежегодно. В области открыто 500 постоянных рабочих мест.

140-летие города Костаная

В этом году исполнилось 140 лет со дня основания Костаная. Юбилей был торжественно отмечен в областном центре. Программа праздника включала множество культурных мероприятий. В частности, прошли концерт «Мир Шамши» в театре оперы и балет имени Абая, этнофестиваль «Новые номады», выставка «Цивилизация Великой степи», «Костанай – золотой регион», награждение победителей юбилейных конкурсов. Также прошел вечер этномузыки с участием башкирских групп «Құрайсы», «Ұлытау», «DiArt Stylе». Мероприятия различного уровня оставили незабываемые эмоции в памяти костанайцев.

Новый объект – Дворец молодежи

В этом году в областном центре открылся Дворец молодежи. На строительство национально-культурного центра было израсходовано 2 млрд тенге. Раньше такого вместительного объекта в Костанае не было. Концертный зал может вместить 1 тыс. зрителей. Здесь проводятся международные, республиканские и областные политические, культурные мероприятия.

Изменилось название одного из районов

Тарановский район переименован в район Беимбета Майлина. Об этом был соответствующий Указ Президента РК К. Токаева.

«Постановляю: В соответствии со статьей 9 Закона РК «Об административно-территориальном делении Республики Казахстан» от 9 декабря 1993 года, Тарановский район Костанайской области переименовать в район Беимбета Майлина. Данный Указ вступает в силу со дня официального опубликования», – говорится в Указе.

Это событие стало самым значительным для 26 тысяч жителей района. Кроме того, название районного центра изменилось на Айет. Отметим, этот района расположен на северо-западе области. Образован в 1936 году. В районе 52 населенных пункта, объединенных в 15 сельских округов.

Увеличилось число школ

К. Токаев выразил беспокойство в связи со сложной ситуацией в единственной начальной школе Костаная, где ведется обучение на казахском языке. Этот вопрос был решен, в областном центре была открыта казахская школа-гимназия №28. Ранее в этом здании располагался профессионально-технический колледж, оно было переоборудовано в среднее учебное заведение, в нем был проведен ремонт. Так, к 140-летию областного центра была сдана трехэтажная школа на 900 учеников. На ремонт было израсходовано 250 млн тенге. Из них 95 млн тенге – средства спонсоров. Это уже седьмая по счету казахская школа в Костанае.

Сдан в эксплуатацию мясокомбинат

В Карабалыкском районе был сдан в эксплуатацию мясокомбинат, до этого не работавший 15 лет. На восстановление объекта было затрачено 11 млн тенге частного предпринимателя. Сейчас здесь работает 50 человек, численность работников может быть доведена до 120. В мае следующего года комбинат выйдет на проектную мощностью, и еще 70 человек будут приняты на работу.

Кроме перечисленных событий, можно отметить, что в прошедшем году в области впервые прошел Фестиваль тюльпанов. Его новизна в том, что впервые в районе исполнялись кюи с участием 500 домбристов.

Еще одно значительное событие на стыке прошедшего и нового года – в поселке Кашар города Рудный найдены кости рыбы, жившей 20 млн лет назад. Останки древней рыбы были обнаружены во время работы экскаватора сотрудниками компании «Капитал Авто». Установлено, что рыба жила в палеогеновом периоде.

Палеогеновый период (палеоген) — первый геологический период кайнозоя. Начался 66,0 млн лет назад, закончился 23,03 млн лет назад.

фото: aviacompany.com