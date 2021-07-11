Чем запомнился VIII театральный сезон «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - «Астана Опера» завершает свой восьмой театральный сезон масштабной и одновременно грандиозной оперой «Аида» Дж. Верди. Это был насыщенный и плодотворный период полный новых встреч и открытий, поиска и находок неожиданных решений, а также достижения поставленных целей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

Несмотря на сложный период пандемии, в сезоне были выпущены премьеры, которые высоко оценила казахстанская общественность, музыкальные критики и блогеры в социальных сетях. Так, оперы Г. Доницетти «Дон Паскуале» и «Любовный напиток» стали прекрасной демонстрацией стиля комических опер, которые украсили репертуар театра в конце 2020 года. Классика по-прежнему составляет фундамент афиши «Астана Опера», но художественный совет театра не отрицает и новых, экспериментальных форм, потому что без этого нет полноценной театральной жизни. Такое видение позволило появиться на свет еще одной важной премьере – национальному современному балету «Зов степи» на музыку казахстанских композиторов.

Прорыв года:под занавес сезона состоялось знаменательное событие – открытие Международной оперной академии Astana Opera. Академия ставит своей целью формирование вокальных кадров не только для собственной сцены, но и для театров ближнего и дальнего зарубежья. Академия будет совершенствовать мастерство оперных певцов на основе ряда собственных образовательных программ.

Специальные проекты: главный дирижер театра Алан Бурибаев и художественный руководитель балетной труппы Алтынай Асылмуратова, юбилей которой в этом году отмечает весь музыкальный мир, на протяжении всего сезона радовали поклонников высокого искусства интересными и разнообразными авторскими проектами. Легендарная балерина современности предложила вниманию публики серию гала-балетов, в которых давала возможность раскрыться талантам молодых и перспективных артистов. Именитый маэстро, снискавший признание во многих странах мира, - Алан Бурибаев - представил премьеры незабываемых концертов: «По страницам оперной классики», «Мольер, Вольтер и Бомарше, или отцы французской комедии», а также программу, созданную на основе культовой тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга», и многое другое.

В восьмом сезоне родился новый ансамбль ударных инструментов Astana Percussion и уже успел полюбиться столичной публике.

«Астана Опера» в цифрах: Артисты театра приняли участие в международных конкурсах и фестивалях и принесли в копилку наград театра более 50 побед. Театр провел более 180 мероприятий, из них совместно с Министерством культуры и Акиматом города осуществил 9 проектов на открытых площадках, а также ряд благотворительных концертов и акций. В фойе театра прошло порядка 30 выставок, посвященных артистам театра и постановщикам спектаклей. За прошедший период было выпущено порядка 6 тысяч публикаций в ведущих казахстанских СМИ. Спектакли и концерты театра посетили 26 973 человека. Общая аудитория в социальных сетях Instagram достигла 35 тысяч человек. Театр получил премию «Ticketon Award»! в номинации «Опера года - опера «Евгений Онегин«», которая вручается на основании выбора зрительской аудитории.

Важные даты:

В этом году наша страна отмечает 115-летие выдающихся композиторов - Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди – авторов оперы «Абай» на либретто М. Ауэзова. В честь дней рождения композиторов в «Астана Опера» были исполнены концерты в Камерном зале, а также в Большом зале не раз представляли великую оперу «Абай».

В Камерном зале к 100-летнему юбилею замечательного композитора, дирижёра, педагога, Заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Капана Мусина состоялся увлекательный концерт, который посетили родные композитора.

75-летие Каршыги Ахмедьярова – кюйши, домбриста-виртуоза, композитора, дирижера и педагога Народного артиста Казахской ССР, лауреата Государственной премии Казахской ССР также было отмечено яркой программой концерта в Камерном зале театра.

Силами артистов «Астана Опера» и при поддержке АО «Қазақ әуендері» в 8 театральном сезоне был проведен масштабный концерт, приуроченный к 175-летнему юбилею великого деятеля казахстанского искусства – Джамбула Джабаева.

Имена артистов «Астана Опера» на афишах зарубежных театров

В труппе театра «Астана Опера» служат артисты, которые стали лицом оперного и балетного искусства Казахстана и достойно представляют нашу страну за рубежом – это Заслуженные деятели Казахстана: лауреат Государственной премии РК всемирно известный маэстро Алан Бурибаев, победительница телевизионного проекта «Большая опера» Салтанат Ахметова, Командор ордена Звезды Италии Медет Чотабаев, звезда мирового балета, победитель многих зарубежных конкурсов Бахтияр Адамжан, прима театра «Астана Опера» Айгерим Бекетаева и многие другие. Артисты в течение сезона принимали участие в международных проектах. Среди них: Алан Бурибаев (Финляндия, Россия), Бахтияр Адамжан (Россия, Италия), Айгерим Бекетаева, Абзал Мухитдин, Багдат Абильханов, Альфия Каримова (Россия) и другие.

Как сказал в своей статье Глава государства, за годы независимости вырос целый поток талантливой молодежи. Есть также удивительные таланты, покорившие весь мир. Они - культурный образ Казахстана, наши духовные посланники, наша особая сила, которая представляет нашу страну на международной арене и демонстрирует миру ценности независимости.

Имена зарубежных артистов в афише «Астана Опера»

Для того, чтобы обмен опытом не прекращался, а также для формирования вкуса публики, театр приглашает выступать на своей сцене известных зарубежных артистов. В их числе солисты оперы Риккардо делла Шукка и Марианджела Сицилия, маэстро Коррадо Вальво, Елена Сомма, Маттиа Росси (Италия), Саян Исин (Киргизия), Бадрал Чулуунбаатар (Монголия), Либуше Санторисова (Чехия), Эцуо Дои (Япония), Алексей Шаповалов (Россия), Антуан Бернхейм (Швейцария), и многие другие.

Кроме того, в театр приезжают с мастер-классами именитые педагоги, чтобы поддерживать вокальную и балетную форму наших артистов. С оперной труппой вели занятия профессор, магистр академии вокала города Озимо, лауреат международных конкурсов Алла Симонишвили, профессор музыкальной академии на Форо Бонапарт, заведующий секцией камерного пения музыкальной академии имени Гаэтано Доницетти Анатолий Гусев, итальянский маэстро Джузеппе Акуавива. С балетной труппой мастер-классы вел французский педагог-балетмейстер Янник Бокуин. Приглашенный хореограф - Луиджи Бонино – представитель Фонда Ролана Пети в очередной раз дал возможность балетной труппы «Астана Опера» представлять на сцене театра балет «Собор Парижской Богоматери» М. Жарра.

Работа «Астана Опера» с детьми и подростками:

В театре «Астана Опера» не перестает звучать детский смех, ведь творческий коллектив уделяет большое внимание подрастающему поколению: множество интересных просветительских концертов ежемесячно проводится на сцене Камерного зала не только с участием звезд оперной сцены, но также с участием юных артистов детской театральной студии. Кроме того, со второй половины восьмого сезона театр совместно с Акиматом города Нур-Султан начал реализацию уникального проекта для детей старших классов – «Театральный урок». Школьникам не только показывают закулисье театра, скрытое от глаз публики, но еще и предлагают их вниманию короткую, но содержательную лекцию о спектакле, который после экскурсии посещают дети. Опытные музыковеды постепенно вводят школьников в мир высокого искусства, знакомя с азами насыщенной театральной жизни.

Для реализации этого проекта Акимат взял на себя важную миссию по организации школьников и другие важные вопросы. Театр «Астана Опера» ведет активную просветительскую деятельность для детской и юношеской аудитории. Напомним, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил: «Современные реалии бывают настолько опасными для детей, что их энергию и любознательность нужно направить в правильное русло. Ведь дети – это будущее нашего государства».

Благие дела

Труппа театра регулярно дает благотворительные концерты в КГУ «Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов» акимата г. Нур-Султана, а с начала этого года «Астана Опера» посетили ребята из Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также юные зрители из «SOS детская деревня Астана». Музыковеды театра каждый год предлагают ребятам новые увлекательные программы. Кроме того, благотворительные проекты и акции активно проводится коллективом «Астана Опера» совместно с Министерством культуры и спорта РК и акиматом города Нур-Султан. Волонтеры театра регулярно помогают малоимущим семьям, детям-инвалидам, воспитанникам детских домов и приютам для животных. Так, коллектив театра организовал благотворительную акцию приюту для животных «Ковчег» и волонтерскому движению «СтопОтлов». Команда волонтеров «Астана Опера» взяла под свое шефство ряд малоимущих семей, инвалидов, людей с ограниченными возможностями. Сотрудники театра помогают пожилым людям и нуждающимся одиноким матерям. Кроме того, театром «Астана Опера» был организован ряд благотворительных концертов совместно с Министерством культуры и спорта РК и акиматом города Нур-Султан для столичных врачей, которые трудятся в непростое время, борясь за жизни казахстанцев, в условиях пандемии.

В мае этого года артисты театра, а также общественные и политические деятели высадили 500 дубов и 1000 кустов сирени у «Астана Опера».

Наурыз в новом формате

Театр «Астана Опера» в этом году провел главный праздник всех казахстанцев – Наурыз - в новом формате. Как подчеркнул Касым-Жомарт Кемелевич Токаев новая концепция празднования Наурыза ставит своей целью укрепление семейных ценностей, сохранение единства народа, развитие культуры благотворительности. Поэтому сотрудники театра собрали «корзины внимания» и вручили их одиноким пожилым людям, инвалидам, малоимущим семьям. Весь март прошел в театре под эгидой добрых дел: артисты дали серию благотворительных концертов для детей из детских домов.

Онлайн-проекты

В условиях новой реальности руководство осуществило модернизацию имиджевой политики театра, с целью расширить и омолодить аудиторию: успешно запустили новый сайт, мобильное приложение и виртуальный тур по театру.

В День единства народа Казахстана театру удалось объединить шестнадцать стран мира онлайн. Публика разных странах, в том числе наши соотечественники, проживающие в Бразилии, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Колумбии, Парагвае, Перу, Уругвае, Чили, Эквадоре, а также России, Польше, Бельгии, Сингапуре, Швеции и Австралии смогли увидеть эксклюзивные спектакли театра «Астана Опера» в рамках празднования Дня единства народа Казахстана.

Театром ежемесячно осуществляется порядка 30 онлайн-показов оперных и балетных спектаклей, а также концертов, проводимых в Камерном зале.

Ведущая солистка «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Жупар Габдуллина выступила в онлайн-концерте «С любовью от друзей». Музыкальный вечер был посвящён памяти народного артиста Казахстана Эрика Курмангалиева и транслировался с трех сцен и трех стран.

О планах

Новый сезон в театре планируется традиционно открыть в сентябре. Вниманию всех поклонников высокого искусства будут представлены яркие премьеры, такие как балет «Шесть танцев» (Sechs Tänze) Иржи Килиана, «Белоснежка и семь гномов» на музыку Тибора Кочака в хореографии Дьюлы Харангозо, национальная героическая опера «Алпамыс» Еркегали Рахмадиева, опера «Тайный брак» Д. Чимарозы и многие другие. А также насыщенные концерты в Камерном зале и новые встречи с любимыми артистами, автограф-сессии и другие приятные сюрпризы.