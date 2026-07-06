Чем запомнился Национальный день домбры в Шымкенте?

С самого утра в разных уголках Шымкента звучали чарующие мелодии домбры. Праздничное мероприятие, посвященное Национальному дню домбры и прошедшее под названием «Домбыра — ұлттың үні, Конституция — елдің тірегі», началось с торжественного шествия домбристов и их выступлений на различных городских площадках, передает Kazinform.

Колонна музыкантов, прославляющих национальное искусство, прошла по улицам города и завершила свой путь в парке Shym City, где вечером состоялся масштабный праздничный концерт.

На аллеях парка звучали знаменитые казахские кюи и народные песни. Праздник стал настоящим торжеством национальной культуры и духовных традиций. Особый символизм ему придало то, что Национальный день домбры в этом году отмечался спустя несколько дней после вступления в силу новой Конституции.

Фото: акимат Шымкента

Заместитель акима города Сарсен Куранбек, поздравляя участников мероприятия, подчеркнул, что для казахского народа домбра — это не просто музыкальный инструмент, а священное наследие, хранящее духовную память нации.

— Домбра — священный инструмент, который веками идет рука об руку с нашим народом. В ее звучании сокрыты история, судьба, радости и горести казахов. Сегодня в национальном фонде сохранено более 10 тысяч кюев. И каждый кюй — это летопись прошлого. Дух народа, передававшего из поколения в поколение мужество, единство, радость, скорбь и стремление к свободе, бережно сохранен в струнах домбры. Когда Кадыр Мырза Али писал: «Настоящий казах — это не сам казах, настоящий казах — это домбра», он имел в виду, что весь характер и душу казахского народа можно услышать в ее благородном звучании. В этом году праздник приобретает особый смысл: 1 июля вступила в силу Конституция, принятая на всенародном референдуме в марте. Новый Основной закон уделяет особое внимание сохранению национальных ценностей, развитию науки и образования. Поэтому сегодняшний день — это не только чествование домбры, но и символ нашей общей ответственности за сохранение национального наследия» — отметил он.

Фото: акимат Шымкента

Праздничный концерт открыл фольклорный ансамбль «Каратау» под руководством Саната Абилхана, исполнивший произведение Бауыржана Актаева «Арнау». В этот вечер прозвучали знаменитые кюи «Байжума» Курмангазы и «Аксак кулан» Кетбуги, а также песни «Бабалар мекені — Алтай», «Баллада о домбре» и «Мен де бір қазақпын». Особенно тепло зрители встретили народные песни «Жариям-айдай» и «Ахау, керім», наградив исполнителей продолжительными аплодисментами.

Жители города, пришедшие на концерт, признались, что получили яркие впечатления от праздника и поблагодарили организаторов за возможность проводить выходные в атмосфере национальной культуры и искусства.

Фото: акимат Шымкента

Мягкое, бархатное звучание домбры наполняло парк до самого вечера, вновь напоминая о том, что национальное искусство остается живым наследием, объединяющим поколения и сохраняющим духовную связь прошлого с настоящим.