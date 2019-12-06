Чем запомнился Год молодежи в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Центре бокса имени Серика Сапиевасостоялось торжественное закрытие Года молодежи в Карагандинской области с участием председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алика Шпекбаева и акима Карагандинской области Жениса Касымбека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

В этом году в рамках проведения Года молодежи были организованы масштабные мероприятия и работа в соответствии с актуальными проблемами в молодежной сфере, по проектам, предусматривающим адресную и информационную работу, с максимальным охватом молодежи, в том числе с конкретными целевыми группами по государственным программам, касающихся их трудоустройства, обеспечения жильем, организации досуга и др.

В 2019 году уровень финансирования молодежной политики по области увеличился на 50,6 % и составила 878 млн тенге.





Трудоустроено порядка 20 тысяч молодых людей. В рамках проекта «С дипломом – в село!» в сельские районы прибыло 482 молодых специалиста. В трудовом сезоне в рядах бойцов «Жасыл Ел» отработало порядка 2000 человек. На открытие собственного дела получили микрокредиты 246 молодых людей. Государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей (по 505 тысяч тенге) получили 1054 человек. Развивается молодежное предпринимательство, национальный туризм, волонтёрство и многие другие направления.

В целях стабилизации ситуации с молодежной безработицей по области начали работу 24 пункта трудоустройства, из них 13 – передвижные.

По области началось строительство 4 общежитий на 1000 мест для студентов вузов и колледжей.





Открылись 21 хоккейный корт, 10 площадок Street Workout, 1 физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Абайском районе и будет сдан в эксплуатацию ФОК в Каркаралинском районе. Впервые для самозанятой молодежи организованы соревнования по мини-футболу.

Созданы научно-интеллектуальные клубы по трём направлениям. Поддержано 87 молодежных проектов. Организована Школа для подростков с девиантным поведением. Свои жилищные условия улучшили 58 молодых людей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Впервые прошел Республиканский форум молодых писателей и поэтов, а также на международном уровне – форум сельской молодежи, хакатон «Терриконовая долина».

В рамках торжественного закрытия Года молодежи Алик Шпекбаев и Женис Касымбек провели встречу с активной молодежью области.

В рамках мероприятия 16 молодых людей награждены благодарственными письмами акима области и памятными подарками.

После встречи прошла концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады, творческих коллективов и молодежи области.