Чем запомнился Ерболат Досаев на посту председателя Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новая неделя началась с важных кадровых назначений. Стало известно, что Ерболат Досаев занял пост акима города Алматы. В обзорном материале корреспондент МИА «Казинформ» предлагает вспомнить, какие задачи реализовал Ерболат Досаев на посту председателя Национального банка РК.

Отметим, что должность председателя Национального банка Ерболат Досаев занимал с 25 февраля 2019 года. В разные годы он трудился на руководящих должностях в государственных структурах.

Действия Национального банка во время режима ЧП

Во время чрезвычайного положения Национальный банк Казахстана принял все необходимые оперативные меры для обеспечения финансовой стабильности. Начиная с 7 января, поэтапно восстановлен доступ к онлайн-сервисам банков второго уровня по всей стране, обеспечена работа банковских приложений без доступа к Интернету. Были приняты меры по обеспечению банков и банкоматов наличными средствами, включая Алматы и Алматинскую область. С 10 января функционируют в штатном режиме платежные системы Казахстанского центра межбанковских расчетов для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета.

С 12 января возобновлены торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведение международных платежей и переводов. Глава государства констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок.

В этой связи Национальным банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны. В соответствии с приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу.

Проведение независимой оценки качества активов БВУ ( AQR )

1 августа 2019 года Национальный банк по поручению Главы государства впервые в истории страны начал полную проверку 14 крупнейших казахстанских банков, занимающих около 87% активов сектора и 90% от общего ссудного портфеля банков. Оценка состояния казахстанских банков была проведена в соответствии с методологией Европейского Центрального банка с минимальными поправками на специфику казахстанского рынка. Такой подход обеспечил сопоставимость полученных итогов с результатами аналогичных зарубежных программ. Национальный банк получил максимально полную и объективную оценку состояния банков страны. Результаты AQR, а также реализованные меры по повышению качества активов и поддержанию капитализации банков второго уровня, подтвердили, что как на системном уровне, так и на уровне отдельных банков, участвовавших в AQR, дефицита капитала нет. Риски для вкладчиков банков отсутствуют. Оценка качества активов показала запас прочности по системе около 70%. С каждым банком второго уровня, прошедшим AQR, были подписаны индивидуальные планы развития на предстоящие несколько лет. Оценка качества активов стала заключительным этапом принятой в 2017 году программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора страны.

Реализация антикризисных инициатив Президента

В период пандемии Национальный банк принял активное участие в реализации антикризисных инициатив Главы государства. За счет оперативных и действенных мер Национального банка, оцениваемых в 2,3 трлн тенге из общего пакета 6,3 трлн тенге, в период пика пандемии коронавируса удалось избежать глубокого кризиса. После восстановления экономики Национальный банк выходит из льготных программ кредитования для повышения эффективности денежно-кредитной политики. По итогам 2021 года Нацбанк завершил финансирование пяти программ, оставаясь приверженным развитию рыночных методов кредитования. Проводимая Национальным Банком в 2020-2021 годах адаптивная денежно-кредитная политика позволила быстро вывести казахстанскую экономику на допандемический уровень.

В январе 2021 года создан Комитет по денежно-кредитной политике

В компетенцию Комитета по денежно-кредитной политике вошло принятие решений по базовой ставке, установление ставок вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной политики и принятие решений по иным вопросам денежно-кредитной политики, не относящимся к исключительной компетенции правления Национального банка; разработка и утверждение Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года. Главным приоритетом Стратегии определено повышение координации макроэкономической политики в целях дальнейшего повышения эффективности монетарной политики.

Разработка бюджетного правила для обеспечения сохранности активов Национального фонда

Важным достижением в области координации Национального банка и Правительства стала разработка контрциклического бюджетного правила. С 1 января 2022 года в Казахстане заработало контрцикличное бюджетное правило. Его начнут применять при формировании бюджета на 2023-2025 и последующие годы. Соответствующие поправки в законодательство утверждены Главой государства 31 декабря 2021 года.

Введение бессрочного периода обмена банкнот

С 12 июня 2021 года введен бессрочный период обмена банкнот, вышедших из обращения. После выхода из обращения той или иной банкноты в течение трех лет ее можно будет обменять как в филиалах Национального банка, так и в отделениях всех банков и офисах АО «Казпочта». Территориальные филиалы Нацбанка принимают банкноты без ограничений по срокам.

Развитие рынка государственных ценных бумаг

Особое значение уделено развитию рынка государственных ценных бумаг совместно с Правительством. Министерством финансов возобновлены выпуски государственных ценных бумаг сроками от двух до десяти лет, которые размещаются на еженедельной основе. Улучшена структурированность и предсказуемость выпусков, а также концентрация ликвидности в нескольких эталонных ценных бумагах на ключевых сроках. Эти меры позволяют обеспечить построение безрисковой кривой доходности и вхождение ГЦБ в глобальные индексы ценных бумаг развивающихся рынков. В 2021 году была значительно увеличена доля участия рыночных инвесторов на аукционах ГЦБ.

В июле 2021 года JPMorgan выпустили обзор по управлению индексами JPMorgan (Index Governance Consultation), в котором ГЦБ были помещены на «радар» для включения в индекс GBI-EM. Среди сильных сторон рынка ГЦБ администратор индекса выделил рост инвестиций нерезидентов, доступность локальных ГЦБ через Clearstream, а также отсутствие ограничения для иностранных инвесторов на вторичном рынке ценных бумаг и на валютном рынке.

Меры по укреплению финансовой стабильности

В течение трех лет значительно укреплена стабильность финансовой системы. В этот период был принят комплекс мер по повышению устойчивости банковской системы, проведена независимая оценка качества активов (AQR), надзорное стресс-тестирование банков. Оперативность и масштаб принятых антикризисных мер позволили сдержать аккумулирование рисков и не допустить реализации системных рисков в финансовом секторе страны. Усилено регулирование и мониторинг рынка потребительских кредитов, а также с 1 января 2020 года введено регулирование микрофинансовых организаций. Оказана поддержка путем разового списания проблемных займов социально уязвимых слоев населения. Осуществлен переход на онлайн-выплаты гарантийного возмещения депозитов вкладчикам ликвидируемых банков, значительно сокращены сроки выплат. Повышена гарантия по тенговым сберегательным вкладам до 20 млн тенге.

Цифровизация и развитие финансовых технологий

Значительный прогресс достигнут в области цифровизации и финансовых технологий. В рамках принятой в 2020 году Концепции по развитию финансовых технологий и инноваций на 2020-2025 годы запущен сервис удаленной идентификации клиентов, осуществлен 100% перевод на онлайн-сбор отчетности всех субъектов финансового рынка, осуществляющих деятельность в регионах Казахстана, за счет интеграции систем банков и госорганов ускорено оказание госуслуг и внедрен автоматический учет налоговых платежей.

На базе Системы мгновенных платежей, интегрированной с системами четырех участников финансового рынка, осуществлен запуск цифрового социального кошелька, действуют сервисы переводов по номеру телефона (P2P-переводы) и QR-коду.Для изучения возможности внедрения цифровой валюты Национальный банк вошел в международную рабочую группу R3 CBDC Working Group.

Реализация пилотного проекта «Цифровой тенге»

Для реализации программы развития цифровой инфраструктуры финансового сектора Национальный банк в 2021 году инициировал пилотный проект по внедрению Цифрового тенге. Проект реализуется совместно с участниками финансового рынка и международными партнерами. Фокусом исследований Национального банка в 2021 году стали аспекты розничной цифровой валюты Центрального банка. Граждане получат возможность безналичной оплаты в режиме офлайн, а рынок - возможность создавать новые инновационные сервисы благодаря технологии смарт-контрактов.

Отметим, что на сегодня завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге, проведена серия обсуждений с участниками рынка и международными организациями, промежуточные результаты пилотного проекта презентованы на IX Конгрессе финансистов Казахстана. По результатам пилотного проекта по внедрению цифрового тенге опубликован итоговый доклад. По поручению Главы государства Национальный банк до 1 июля 2022 года разработает модель принятия решения о внедрении цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. В декабре 2022 года будет выработано итоговое решение о необходимости внедрения цифрового тенге.

В 2020 году председателем Национального банка Е. Досаевым и директором-распорядителем МВФ К. Георгиевой было подписано Письмо о договоренности по открытию первого в регионе Центральной Азии и Кавказа Центра технической помощи МВФ в Алматы.

11 августа 2021 года международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг Казахстана до уровня «Baa2» с прогнозом «стабильный». Агентство положительно отметило проводимую макроэкономическую политику в стране, в частности, политику Национального Банка по инфляционному таргетированию и режиму плавающего обменного курса, которые способствовали макроэкономической и внешней устойчивости Казахстана.