Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области. Чем запомнился глава региона казахстанцам, читайте в материале МИА «Казинформ».

Рекордсмен среди акимов

Даниал Ахметов непрерывно занимал пост акима Восточно-Казахстанской области на протяжении девяти лет. Это рекорд среди акимов – никто до этого не возглавлял один регион на протяжении такого времени. Главой области он стал в ноябре 2014 года, сменив Бердибека Сапарбаева.

Дорогие дороги

Если спросить жителей региона о волнующих вопросах в регионе, то в большинстве ответов будут звучать проблемы дорог. Несмотря на то, что ремонт дорог производится, даже в областном центре, Усть-Каменогорске, они в ямах, трещинах и холмах от ямочного ремонта. О селах и вовсе говорить не приходится.

В неудовлетворительном состоянии участки дорог между городами такие, как по направлениям в Усть-Каменогорск, Семей, Риддер.

В 2018 году сообщалось о начале строительства новой дороги в обход Осиновского перевала на трассе Усть-Каменогорск - Зыряновск - Большенарымское - Катон-Карагай - Рахмановские ключи. Эта дорога должна стать важным пунктом в развитии туризма в регионе, известном своей живописной природой. Ее открытие планировалось в 2020 году, но по сей день работы все еще не завершены. В прошлом году Даниал Ахметов обещал запустить дорогу в 2023 году. За эти годы стоимость проекта значительно выросла.

Большая вода

Весной 2018 года население Восточно-Казахстанской области столкнулось с сильными паводками. В шести районах и городе Семее было объявлено чрезвычайное положение. Сотни жителей были эвакуированы, их заселяли в гостиницы и школы. Тогда Даниал Ахметов рассказал, что таких паводков, какие были в Зыряновском, Глубоковском и в Аягозском районах, не было в течение последних 50 лет.

«Толщина льда в Бухтарме была свыше 2 метров, нам потребовались большие усилия, чтобы это взорвать. Мы это сделали, в течение нескольких часов вода упала на 2,5 метра», - сказал он в кулуарах Правительства.

Для устранения последствий паводка было выделено более 500 млн тенге, более 100 домов отремонтировано, десятки домов были куплены взамен на те, что стали не пригодны для восстановления.

Коронавирусный скандал

В феврале 2020 года жители Зайсанского района в ВКО вышли на митинг из-за распространившейся информации в соцсетях о том, что в их больницу привезут зараженных коронавирусом граждан Китая. В связи с этим аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов вынужден был перенести свой рабочий визит в Курчумский район и срочно выехать в Зайсан. Позже занимавший в то время пост министра здравоохранения Елжан Биртанов назвал появившуюся информацию «откровенно ложной».

Аварии и пожары на ТЭЦ в Риддере

В отопительный сезон 2022-2023 года стал непростым для жителей Риддера из-за участившихся аварий и пожаров на ТЭЦ. Как оказалось, износ оборудования на теплоисточнике достиг показателя 74,5%.

В ноябре 2022 года произошла авария, повлекшая снижение теплоподачи для потребителей города. 19 января на ТЭЦ случился пожар, произошло возгорание в цехе топливоподачи. В конце февраля произошла аварийная остановка сразу двух котлов. 23 марта произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 кв. м. из-за хлопка угольной пыли. В апреле вышла из строя котельная с высокой напряженностью.

Даниал Ахметов попросил прощения у жителей Риддера, которым пришлось мерзнуть в домах из-за неисправностей и аварий на ТЭЦ.

В январе сообщалось, что ТЭЦ в Риддере выкупил казахстанский инвестор. Позже, по заявлением Министерства энергетики РК, акимат области вел тяжелые переговоры о передаче объекта в коммунальную собственность. В апреле новый владелец Риддерской ТЭЦ согласился передать теплоэлектроцентраль государству.

Развитие медицины

Надо признать, что сфера медицины в Восточно-Казахстанской области значительно развилась под руководством Даниала Ахметова. В эту важную отрасль вкладывались большие средства, строились новые больницы, закупалось передовое современное оборудование. Лечиться в ВКО приезжают со всего Казахстана.

7 медицинских организаций области оказывают 33 вида высокотехнологичных услуг, что составляет 42% от общего количества высокотехнологичной медицинской помощи по республике. Всего количество оказанной высокотехнологичной медицинской помощи за 5 лет выросло в 5 раз. За прошлый год в здравоохранение области вложено 26 млрд тенге, из них 3,3 млрд тенге направлено на закуп оборудования, 0,7 млрд тенге – на обучение специалистов, 15,7 млрд тенге – на строительство объектов.

Даниал Ахметов и Семей

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщал, что получал многочисленные письма и обращения с просьбой о возрождении отдельной области, которая была присоединена к ВКО четверть века назад. Глава государства отмечал, что инфраструктура Семея крайне изношена. Летом нет горячей воды, а зимой дома не отапливаются. Вредные выбросы от ТЭЦ сильно загрязняют воздух города. В итоге в конце 2022 года была создана Абайская область с областным центром в Семее.

«Семей должен стать современным и удобным городом. Областной центр должен быть комфортным прежде всего для горожан, а не для промышленности и транспорта. При планировании развития Семея необходимо выработать новый урбанистический подход, соответствующий высоким стандартам. При этом необходимо учесть идею «зеленого города», - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями в сентябре прошлого года.

Даниал Ахметов и Асхат Ниязов

Встреча журналиста Асхата Ниязова, известного казахстанцам своими интервью с акимами, с Даниалом Ахметовым превратилась в настоящий онлайн-сериал. Ведущий youtube-канала «Обожаю» пытался договориться об интервью с главой ВКО и надеялся встретить его у дома, у резиденции акима, у акимата, в Астане. Вопрос о встрече Даниалу Ахметова задавали и другие журналисты в кулуарах заседания Правительства. Зрителям аким запомнился фразой «Только не убегай», когда он в итоге назначил дату интервью на начало июня.

Жилищное строительство в ВКО

Действительно, при Даниале Ахметове ускорились темпы жилищного строительства в Восточно-Казахстанской области. Но периодически возникали споры из-за качества возведенного жилья. К примеру, в 2021 года облицовка одного из жилых домов по улице Бауыржана Момышулы в Усть-Каменогорске обвалилась после порывов ветра спустя 2 года после сдачи в эксплуатацию. В прошлом году многодетные мамы в Зайсане жаловались на качество построенного для них жилья. По их словам, в них протекала кровля, а стены покрылись плесенью.