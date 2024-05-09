Чем запомнились министры обороны Казахстана

Министерство обороны РК и Вооруженные Силы Казахстана были созданы 7 мая 1992 года. С тех пор должность министр обороны занимали 12 человек, их них 1 назначался на этот пост два раза. Чем же каждый из них запомнился будучи главой оборонного ведомства страны - читайте в материале агентства Kazinform.

Генерал армии Сагадат Кожахметулы Нурмагамбетов – Герой Советского Союза, Халық қаһарманы, первый министр обороны независимого Казахстана.

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Родился 25 мая 1924 года в селе Енбек Акмолинской области. В 1942 году был призван в армию, воевал на 1-м Белорусском, Северо-Кавказском фронтах, на фронтах в Украине, Молдавии, Польше, Германии. Командовал пулеметным взводом, ротой, стрелковым батальоном в 5-й ударной армии. 27 февраля 1945 года на территории Польши прорвал сильно укрепленную оборону противника, за героизм при исполнении приказа был удостоен звания Героя Советского союза. Позднее участвовал в штурме канцелярии Гитлера, войну закончил в Берлине.

После войны Сагадат Нурмагамбетов в 1946 году окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе в Москве, и был направлен в Туркестанский военный округ на должность командира полка. В разные годы служил на различных штабных, командных должностях, в том числе, начальника штаба гражданской обороны Казахской ССР, заместителем командующего Среднеазиатского военного округа, первым заместителем командующего Южной группой войск. В 1971-1994 годах несколько раз избирался депутатом Верховного Совета Казахстана. С 1989 года – председатель совета ветеранов войны и труда Казахской ССР, председатель Комитета по делам ветеранов и инвалидов Вооруженных Сил Верховного Совета Казахской ССР. В 1991 году назначен председателем Государственного комитета обороны Республики Казахстан.

7 мая 1992 года Сагадат Нурмагамбетов был назначен министром обороны Республики Казахстан. Перед ним была поставлена задача – создать армию независимого Казахстана.

- Сагадат Кожахметулы выполнил особо важную работу по созданию Вооруженных Сил нашей страны в первые годы независимости, формированию их юридических документов, первой оборонительной доктрины, он заложил основу для этой сложной сферы. Он сделал Вооруженные Силы нашего молодого государства конкурентоспособными с профессиональной точки зрения. Таким образом, он и в мирное время доказал, что является талантливым полководцем, образцово выполнил работу, которую не будет забыта, – вспоминает военный журналист Сапаргали Жагыпаров.

Сагадат Нурмагамбетов служил на должности министра до октября 1995 года. После этого вышел в отставку в звании генерала армии, стал советником Президента. 23 мая 1994 года Указом Главы государства С.Нурмагамбетову было присвоено звание Халық Қаһарманы и вручена «Золотая звезда» №1.

Также Сагадату Нурмагамбетову было присвоено звание почетного гражданина городов Алматы, Астана, Донецк (Украина), Акмолинской области и Аккольского района.

Прославленный герой ушел из жизни в 2013 году на 90-м году жизни, в городе Алматы. Постановлением Правительства школе «Жас улан» в Астане присвоено имя генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. В апреле текущего года орден «Айбын» первой степени был назван именем С.Нурмагамбетова.

Генерал-полковник Алибек Хамитулы Касымов возглавлял оборонное ведомство в течение лишь одного года - с 1995-го по 1996-й.

Фото: abai.kz

Он родился 18 сентября 1954 года в городе Алматы, окончил Алматинское Высшее общевойсковое командное училище имени И.С.Конева, Военную академию имени М.В. Фрунзе в Москве. В 1975-1982 годах был командиром взвода танковой дивизии в Калининградской области, командиром роты, заместителем командира батальона, в 1985-1992 годах начальником штаба Закавказского военного округа, заместителем командира учебного мотострелкового полка, старшим офицером, заместителем начальника, начальником отдела.

Алибек Касымов с августа 1992 года был начальником оперативного управления, заместителем начальника Генерального штаба Министерства обороны, с ноября 1992 года - первым заместителем министра обороны, начальником Генерального штаба, в 1995-1996 годах – министром обороны Республики Казахстан.

Алибек Касымов уделял большое внимание сержантскому корпусу, в 1996 году по его инициативе был открыт Кадетский корпус, готовящий профессиональных сержантов для Вооруженных Сил. Он поднимал вопрос о достойной зарплате для командиров. Позднее, в 1997 году, был назначен военным атташе в Турции. В 2001-2003 годах – заместитель секретаря Совета безопасности РК, с апреля по декабрь 2004 года – генеральный директор ТОО «Lapidim Project LTD», с декабря 2004 года – председатель совета директоров Финансово-промышленной группы «Atameken Holding».

Алибек Касымов награжден орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, орденом «Данк» II степени, и медалями СССР.

Генерал армии Мухтар Капашулы Алтынбаев – военный летчик, Халық қаһарманы. Дважды назначался на должность министра обороны и долго возглавлял ведомство.

Фото: Wikipedia

Родился 10 декабря 1945 года в Карагандинской области. Трудовой путь начал проходчиком на шахте имени Кирова в Караганде, позднее окончил Высшее военное авиационное училище в городе Армавире Краснодарского края (1977), Военную академию воздушной обороны имени Г. Жукова (1985).

Будущий министр служил летчиком-курсантом Кинель-Черкасского Учебно-тренировочного авиационного центра (1965-1966), летчиком авиационного истребительного полка воздушной обороны, старшим летчиком, командиром авиационного звена авиационного истребительного полка, заместителем командира авиационной эскадрильи и командиром, заместителем командира и командиром дивизии (1969-1985).

После этого был слушателем Военной академии противовоздушной обороны (1982-1985), заместителем командира дивизии противовоздушной обороны (1985-1988), командиром дивизии противовоздушной обороны (1988-1992).

В 1992 году был командиром корпуса противовоздушной обороны-заместителем министра обороны РК, в 1993 году назначен командующим Военно-воздушных сил РК, в 1996 году стал министром обороны РК. Но в 1999 году был отправлен в отставку, перешел на должность командующего сил воздушной обороны РК. Позже, в 2001 году вновь был назначен на должность министра обороны РК.

В годы руководства Мухтара Алтынбаева были созданы Силы воздушной обороны (1998), проведены реформы в силах воздушной обороны, открывались новые аэродромы. Например, в 2003 году был открыт военный аэродром Жетыген, защищающий Алматы и Алматинскую область. Во время второго назначения на должность министра, в 2001-2007 годах, было заметно большое перевооружение авиации, приобретение большого количества самолетов и вертолетов.

Вместе с тем, при Мухтаре Алтынбаеве были созданы Военно-морские силы (2003), Сухопутные войска (2009), региональные командования «Астана», «Юг», «Запад» и «Восток», ракетные войска и артиллерия, Автомобильные войска, Тыл Вооруженных Сил.

После должности министра Мухтар Алтынбаев занимал пост первого заместителя министра обороны-председателя Комитета начальников штабов (2007-2010), был депутатом Сената Парламента РК (2010-2017), сейчас работает в качестве члена Совета сенаторов при Сенате Парламента РК.

Мухтар Алтынбаев награжден орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (1978), орденом «Барыс» II степени (2003), орденом «Дружбы народов» (РФ), орденом «Содружество» Межпарламентской Ассамблеи СНГ (2015), золотой звездой «Халық Қаһарманы», орденом «Отан», многими медалями РК и иностранных государств.

Генерал-полковник Сат Бесимбайулы Токпакбаев – ветеран органов национальной безопасности. Был министром обороны в 1999-2001 годах.

Фото: Turkystan.kz

Родился в 1939 году в Алматинской области. В 1963 году окончил юридический факультет Казахского государственного университета имени С.М.Кирова по специальности «Юрист», затем Минскую школу КГБ СССР №302, в 1971 году Высшую дипломатическую школу СССР. Профессиональную карьеру начал следователем Алматинской областной прокуратуры в июле 1963 года, с сентября 1963 года – курсант Минской школы КГБ СССР №302, прошел путь от кадрового офицера КГБ СССР, оперативного уполномоченного до начальника Управления КГБ КазССР.

С ноября 1991 года – начальник управления КГБ РК по городу Алматы и Алматинской области, с июня 1993 года – первый заместитель председателя КНБ РК, с декабря 1993 года – председатель КНБ РК, с ноября 1995 года – начальник Службы охраны Президента РК-исполняющий обязанности командующего Республиканской гвардией РК, с марта 1997 года – командующий Республиканской гвардией РК. В октябре 1999 года был назначен министром обороны РК.

При Сате Токпакбаеве увеличилось финансирование армии, была во второй раз принята Военная доктрина. Первая доктрина была принята в 1993 году при Сагадате Нурмагамбетове. Также при С.Токпакбаеве впервые начали проводить международные военные учения.

С декабря 2001 года Сат Токпакбаев - советник Президента РК, председатель Комиссии по борьбе с коррупцией и соблюдению этики государственными служащими РК-председатель Комиссии по вопросам гражданства при Президенте РК. До 2002 года – член Совета безопасности РК, в 2007-2011 годах – депутат Мажилиса Парламента РК 4-го созыва, член комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Награжден орденом «Данк» (1997), орденом «Барыс» III степени (2008), 14-ю медалями. Был признан Человеком года в номинации «Военный года» (Алтын Адам) (2000, 2001). Генерал-полковник в отставке награжден орденом «Барыс» I степени (2019).

Даниал Кенжетайулы Ахметов, возглавлявший Министерство обороны в 2007-2009 годах, имел мало отношения к военной сфере.

Фото: instagram.com/danial.akhmetov.officia

Родился 15 июня 1954 года в городе Павлодаре, окончил Павлодарский индустриальный институт по специальности «Инженер-строитель». Работал мастером на домостроительном комбинате «Павлодаржилстрой», инструктором Экибастузского городского комитета партии. В 1987-1991 годах – заместитель председателя Экибастузского городского исполнительного комитета, в 1991-1992 годах – начальник треста «Экибастузжилпромстрой», в 1992-1993 годах – руководитель Экибастузской городской администрации, в 1993-1997 годах – руководитель Павлодарской областной администрации, в 1997-1999 годах – аким Северо-Казахстанской области.

В 1999-2001 годах – заместитель Премьер-министра РК, первый заместитель, в 2001-2003 годах – аким Павлодарской области, в 2003-2007 годах – Премьер-министр РК, член Совета безопасности РК, в 2007 году был назначен министром обороны РК.

На этом посту Даниал Ахметов запустил новые программы для обеспечения жильем военнослужащих. Кроме того, при нем происходили взрывы на военных складах, были зарегистрированы факты коррупции.

После оборонной сферы Даниал Ахметов в 2010-2012 годах был руководителем компании в сфере экологической энергетики, в 2012-2014 годах членом коллегии Евразийской экономической комиссии от Казахстана.

В 2014 году назначен акимом Восточно-Казахстанской области, в 2023 году вышел на пенсию. Имеет звание академика Академии минеральных ресурсов, награжден орденом «Барыс» II степени, орденом «Знак почета» и медалями.

Адильбек Рыскельдыулы Джаксыбеков пришел в 2009 году, после Д.Ахметова, на пост министра обороны РК с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в России.

Фото: kff.kz

Родился 26 июля 1954 года в Костанайской области. В 1977 году окончил факультет экономики Всесоюзного Государственного института кинематографии в Москве, в 1987 году прошел переподготовку в Московском институте народного хозяйства имени Плеханова в Москве, по специальности «Организатор материально-технического снабжения». Кандидат экономических наук.

Адильбек Джаксыбеков работал в Госкино Казахской ССР и системе Госснабжения. В 1988-1995 годах руководил многопрофильной корпорацией «Цесна». В 1995 году был избран в Сенат Парламента РК, в 1996 году стал первым заместителем акима города Астаны, в 1997-2003 годах был акимом Астаны.

В 2003-2004 годах – министр индустрии и торговли РК, в 2004-2008 годах – руководитель Администрации Президента РК, с января по октябрь 2008 года – первый заместитель председателя народно-демократической партии «Нур Отан»-советник Президента РК, в 2008-2009 годах – Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Российской Федерации.

Адильбек Джаксыбеков – один из сравнительно долго руководивших военным ведомством министров, он работал на этой должности 5 лет, до 2014 года. При нем Министерство обороны РК развивало военно-техническое сотрудничество с другими государствами. В 2011 году был открыт завод «Еврокоптер Казахстан инжиниринг», в 2012 году – ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», в 2013 году – не имеющий аналогов на территории СНГ казахско-турецкий совместный завод «Казахстан АСЕЛСАН инжиниринг» в Астане.

С апреля по октябрь 2014 года Адильбек Джаксыбеков был Государственным секретарем РК, в 2014-2016 годах – вновь акимом города Астаны, 21 июня 2016 года был назначен руководителем Администрации Президента РК.

В 2019-2019 годах – председатель совета директоров АО «Корпорация «Цесна», в 2020-2022 годах – председатель совета директоров АО «КазТрансГаз».

Адильбек Джаксыбеков – лауреат Государственной премии РК, награжден орденами «Барыс» I, II и III степеней, орденом «Князь Ярослав Мудрый» III степени (Украина), медалями. Обладает дипломатическим рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Серик Ныгметулы Ахметов проработал на должности министра обороны всего 7 месяцев и ушел в отставку по собственному желанию.

Фото: Рrimeminister.kz

Родился 25 июня 1958 года в Карагандинской области. Трудовой путь начал на Карагандинском металлургическом комбинате. С 2001 года – аким города Темиртау, затем первый заместитель города Астаны, руководитель Государственной инспекции Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики Администрации Президента РК, председатель правления Союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен», министр транспорта и коммуникаций РК, заместитель Премьер-министра РК. С ноября 2009 года – аким Карагандинской области, с января 2012 года – первый заместитель Премьер-министра РК, в сентябре 2012 года стал Премьер-министром РК. В 2014 году Правительство ушло в отставку, Серик Ахметов был назначен министром обороны.

Как известно, Серик Ахметов был признан виновным в присвоении или растрате вверенного чужого имущества, незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. В 2015 году суд вынес приговор в отношении экс-Премьер-министра С.Ахметова и еще 21 должностного лица. 14 марта 2016 года 11 осужденным по делу о коррупции было смягчено наказание. В том числе, наказание для Серик Ахметова было смягчено с 10 лет лишения свободы до 8 лет. 20 сентября 2017 года он вышел на свободу.

Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов руководил Министерством обороны в 2014-2016 годах.

Фото: Аbai.kz

Родился 9 декабря 1956 года в селе Новобогат Махамбетского района Гурьевской области. Окончил естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени А.С.Пушкина (1979) по специальности «Учитель географии и биологии». Его богатый политический и дипломатический опыт, деловитость пригодились и в военной сфере.

В 2015 году впервые в истории Вооруженных Сил РК казахстанские Военно-воздушные силы пополнились истребителями Су-30СМ, новыми транспортно-штурмовыми вертолетами Ми-171Ш, новыми военно-транспортными самолетами С-295. В марте 2016 года Имангали Тасмагамбетов запустил строительство первого казахстанского патронного завода. 2015 год памятен внеплановыми проверками Вооруженных Сил. Эти проверки дали возможность обоснованно оценить боеготовность проверенных соединений, выявить имеющиеся проблемы, приобрести опыт командирам и всему личному составу в выполнении заданий. Кроме того, в 2015 году был проведен самый большой в истории казахстанской армии военный парад, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В тот же год в Астане открылся первый в стране военно-исторический музей. В фонде Музея имеются редкие и уникальные экспонаты, дающие представление о военной истории казахского народа с древних времен до современности и памятниках культуры. В 2016 году впервые на территории Казахстана прошли Международные армейские игры.

Генерал-полковник Сакен Адилханулы Жасузаков возглавлял Министерство обороны в 2016-2018 годах.

Фото: Аbai.kz

Он родился 25 октября 1957 года в Южно-Казахстанской области. В 1978 году окончил Алматинской высшее общевойсковое командное училище. В 1981-1983 годах участвовал в боевых действиях в составе ограниченного контингента в Афганистане под командованием легендарного «Кара майора» – Бориса Керимбаева. В 1987-1990 годах был слушателем Военной академии имени М.В.Фрунзе, в 1996 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Он прошел все ступени военной службы от лейтенанта до генерала.

Во время своей работы на посту министра С.Жасузаков создал военно-патриотические клубы «Жас сарбаз», выступил с инициативой об открытии кадетских классов в школах. Открыто рассказывал в Парламенте о проблеме солдатских рационов питания и тендеров. Также, в 2017 году была принята новая военная доктрина. В 2019 году С.Жасузаков был уволен из Вооруженных Сил за то, что допустил взрывы боеприпасов в войсковой части, дислоцированной в городе Арысь, и масштабную катастрофу в городе, с человеческими жертвами. Ему были сохранены воинское звание, государственные награды и пенсионные выплаты.

Генерал-лейтенант Нурлан Байузакулы Ермекбаев был министром обороны в 2018-2021 годах. В это время произошли два крупных взрыва на военных складах.

Фото: Kazinform

Нурлан Ермекбаев родился 1 января 1963 года в Южно-Казахстанской области, в 1986 году с отличием окончил восточный факультет Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР по специальности «Офицер со знанием китайского и английского языков».

В 1996 году окончил Казахскую академию архитектуры и строительства по специальности «Инженер-экономист». Служил на различных должностях в Анголе, Китае, Австрии, Сингапуре. После должности министра по делам религии и гражданского общества РК перешел в Министерство обороны.

В бытность Нурлана Ермекбаева министром впервые в независимом Казахстане сменился Глава государства-Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Республики Казахстан, на этот пост пришел Касым-Жомарт Токаев. 24 июня того года в городе Арысь произошел взрыв на складе войсковой части, погибли три человека. Нурлан Ермекбаев вручил семьям погибших военнослужащих ордена «Айбын». В 2020 году началась пандемия COVID-19. В течение года более 13 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил привлекались к работам по борьбе с коронавирусом – дезинфекции, дежурству на блок-постах, патрулированию. Более 2 тысяч военнослужащих заболели коронавирусной инфекцией. 26 августа 2021 года возник пожар на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области, за пожаром последовали взрывы. Погибли 17 человек, среди них - сотрудники органов внутренних дел, военные и представители службы по чрезвычайным происшествиям, военный прокурор. 31 августа Н.Ермекбаев ушел в отставку по собственному желанию. В 2023 году Н.Ермекбаев стал заместителем Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.

Мурат Карибайулы Бектанов занял пост министра обороны и лишился его во время «январских событий», а также был лишен свободы на 12 лет.

Фото: Аbai.kz

М.Бектанов родился 18 сентября 1965 года в Северо-Казахстанской области. В 1983-1984 годах проходил срочную военную службу, в 1988 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, в 2000 году – Военную академию Вооруженных Сил РК, в 2007 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

5 января 2022 года Указом Главы государства Правительство в полном составе было отправлено в отставку. 11 января 2002 года М.Бектанов был вновь назначен на должность министра обороны, а 19 января снят с этой должности. Мурат Бектанов во время «январских событий» отдал незаконный приказ и оставил без военной охраны стратегические объекты. Не принял мер для установления конституционного порядка в стране. 20 февраля того же года М.Бектанов был арестован и помещен в изолятор временного содержания. 9 марта 2023 года суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Он отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности в городе Семее Абайской области.

Руслан Фатихович Жаксылыков был назначен на должность министра обороны 19 января 2022 года в звании генерал-лейтенанта.

Фото: Министерство обороны РК

Он родился в семье служащих в городе Каскелене Алматинской области 4 марта 1966 года. В 1987 году окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С.Конева. В 1996 году окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе по специальности «Командно-штабная и оперативно-тактическая разведки». В 2004 году окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации по специальности «Военная безопасность государства».

До назначения на должность министра обороны был заместителем министра внутренних дел-Главнокомандующим Национальной гвардией.