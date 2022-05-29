29 Мая 2022 16:00

Чем запомнилась уходящая неделя - обзор событий в Казахстане

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя в Казахстане запомнилась событиями, связанными с окончанием учебного года в школах, подготовкой к референдуму по изменению Конституции, поиску потерявшихся туристов, дефицитом сахара, и другими новостями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На этой неделе в школах Казахстана прозвенели последние звонки. В основном, к счастью, они сопровождались позитивными эмоциями.

Торжественные линейки в честь окончания учебного года «ТҮЛЕК-2022 - Жаңа Қазақстанның ертеңі» прошли во всех школах города Нур-Султана. Последний звонок прозвенел для 8 599 столичных выпускников 11-ых классов. Последний звонок прозвучал и в школах Алматы. В этом году там окончили школу около 12 тыс. выпускников. 25 мая для 5 999 выпускников 200 школ Атырауской области тоже прозвенел последний звонок. Но не для всех праздник, увы, прошел гладко. В тот же день на трассе в районе села Сайотес Мангистауского района в ДТП пострадали семь выпускников школы. Авария с опрокидыванием произошла на 268 км республиканской трассы Шетпе-Сайотес. Семь человек получили травмы различной степени тяжести. Двое участников аварии были доставлены санавиацией в областную больницу в тяжелом состоянии. Как оказалось, 17-летний водитель Nissan Teana не справился с рулевым управлением и опрокинулся.

По всей стране продолжается активная работа по подготовке к референдуму.

В Акмолинской области депутаты Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов и Нурлан Бекенов встретились со студентами и преподавателями Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова. Сенаторы рассказали о предстоящем референдуме, который состоится 5 июня, отметив, что он играет важную роль в политической жизни страны. Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов с рабочим визитом посетил Восточно-Казахстанскую область, где в ходе встреч с населением он особое внимание уделил разъяснению сути предлагаемых конституционных поправок, вынесенных на республиканский референдум. Жителям Карагандинской̆ области сообщили в эти дни, что они могут проверить себя в списках участников референдума на сайтах sailau09.kz и e-krg.kz. Версия сайта sailau09.kz доступна слабовидящим. Если нет возможности проверить себя в списках с помощью интернета, можно позвонить в Единый̆ координационный̆ центр Senim109.

Совсем скоро в Казахстане откроются купальный, туристский сезоны и время летнего отдыха детей, вышедших на школьные каникулы.

В Костанайской области определены 23 официальных места для купания и отдыха людей. Из них семь коммунальных и 16 частных пляжей. В Петропавловске открытие летнего сезона в детских оздоровительных лагерях запланировали на 17 июня. Стоимость путевки на одного ребенка составит 42 тыс. тенге. Определены четыре сезона продолжительностью 10 дней в детских оздоровительных лагерях «Березка» и «Достык».

В ряде регионов покупатели рассказывают о дефиците и удорожании сахара.

Но, например, в Атырауской области, в управлении предпринимательства и туризма, заявили, что запасов сахара в регионе достаточно. Имеющиеся запасы постоянно пополняются. Идет поставка в торговые точки, средняя цена 385 тенге за кг, отметили в ведомстве, сообщив, что кратковременный дефицит спровоцирован ажиотажным спросом на этот продукт. Более 4 тыс. тонн сахара законтрактовано управлением по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана. В управлении заверили, что в ряде торговых объектов сахар будет продаваться по фиксированной цене от 320 до 470 тенге за кг. Ранее в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что дефицита сахара в Казахстане нет.

Не обошлось без криминальных новостей.

В Шымкенте задержали гражданина Узбекистана, который пытался незаконно вывезти иностранную валюту. Это произошло во время проведения таможенного контроля на международном рейсе №VSV-485 Шымкент – Стамбул при попытке вывоза 21 490 долларов США (9 млн 133 тыс. 680 тенге). 26 мая в Акмолинской области предотвратили попытку поджога дома с детьми. Мужчина облил бензином и собирался поджечь дом, в котором находились дети. В Алматинской области поместили под стражу подозреваемых в убийстве девочки-инвалида.

Расследование дела о хищениях в Национальном музее РК продолжилось арестом директора музея Арыстанбека Мұхамедиұлы с санкции суда. Об этом сообщила пресс-служба Антикоррупционной службы РК.

Пришлось в эти дни спасателям искать пропавших путешественников.

23 мая стало известно о спасении российских туристов в горах Алматы. 21 мая они ушли в горы, дошли до пика Букреева и начали спуск в сторону горного курорта «Лесная сказка». После этого перестали выходить на связь. Оперативная группа РОСО из семи человек и одного кинологического расчета выехала 21 мая. Дополнительно на поиски людей были направлены спасатели Службы спасения города Алматы. 22 мая, в 7 часов 25 минут, старшему оперативной группы спасателей удалось связаться по телефону с пострадавшими. В медицинской помощи никто не нуждался, переждали ночь в горах. Туристы приняли решение продолжить самостоятельный спуск, не дожидаясь помощи. Кинологический расчет РОСО обнаружил туристов внизу ущелья. А в Туркестанской области в результате спасательной операции найдены четверо туристов, заблудившихся в тумане.

А это новости, мимо которых просто трудно было пройти!

В Нур-Султане началось строительство крематория. Проводится работа по устройству котлована. Представители крестьянских хозяйств Уялинского сельского округа Западно-Казахстанской области обеспокоены участившимися случаями нападения волков на скот. По их словам, каждый день хищники съедают по четыре-пять голов скота. Зато в Актюбинской области теперь лошади и коровы будут носить светоотражающие ленточки, чтобы быть более заметными, когда выходят на дороги, и не попасть под машины. В Павлодарской области фермер смонтировал дождевальную машину длиной более 1 км. На юге, в Жамбылской области, с почетом на заслуженный отдых проводили пожарного-спасателя, младшего сержанта гражданской защиты, героя событий ЧС в Байзакском районе 2021 года – Бакыта Есенкулова. Обряд проводов устроили руководство и коллектив пожарной части № 8 села Сарыкемер Байзакского района. После того, как новоиспеченный пенсионер попрощался с коллективом, его, выходящего из пожарной части, в сопровождении сирены пожарной машины провожают пожарными стволами с подачей воды из пожарных автоцистерн. В Кызылординской области, к пуску готовят космический грузовик «Прогресс МС-20» на Байконуре. До старта транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-20» с Байконура остается десять дней.

В Актобе открылась выставка уникальных исторических фотографий. В областном историко-краеведческом музее проходит выставка, посвященная 100-летию заслуженного геологоразведчика, краеведа Ростислава Сегедина. 25 мая ушел из жизни народный артист Казахстана, театральный режиссер, профессор Рубен Суренович Андриасян. Ему было 84 года, передает МИА «Казинформ». Известие о его смерти опубликовано на странице Facebook Национального русского театра драмы им. М. Лермонтова в Алматы. В Семее музею Абая Ассоциация деловых женщин Казахстана подарила его портрет. Особенность картины в том, что выполнена она из гвоздей и нитей. На изготовление ее ушел месяц.