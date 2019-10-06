Чем запомнилась минувшая неделя в РК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Корреспондент МИА «Казинформ» собрал наиболее интересные и обсуждаемые события, которые произошли в регионах страны за минувшую неделю.

На этой неделе наша страна поздравляет педагогов. В столичном концертном зале «Қазақстан» прошло торжественное мероприятие «Qaldyrǵan iziń mángilik», посвященное Международному дню учителя. По словам акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, начата выдача сертификатов для того чтобы, педагоги могли получить доступное жилье. Перед Днём учителя власти предоставили 350 комнат в новом общежитии молодым педагогам.

А в День пожилых людей, который тоже отметила вся республика, в Кокшетау чествовали более 600 человек. В Доме культуры «Кокшетау» прошло торжественное мероприятие, посвященное этому празднику. Как отметил на мероприятии аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, в регионе пожилые граждане обеспечиваются специальными социальными услугами, которыми охвачено порядка 5 тысяч человек. В течение месячника будут произведены выплаты из местного бюджета более 7 тысячам человек, и за счет средств хозяйствующих субъектов будет оказана материальная поддержка старшему поколению на более 200 млн тенге.

В Алматинской области задержали сельчанина, подозреваемого в убийстве пенсионера. По версии полиции, он ограбил пожилую супружескую чету в селе Токжайлау и убил 82-летнего владельца дома. Пожилые люди не смогли дать отпор и скрывшийся с места происшествия преступник завладел пенсионными накоплениями супругов на общую сумму около 25 тысяч тенге. Преступником оказался 40-летний житель соседнего села.

В Атырауской области руководитель и врач перинатального центра подозреваются в убийстве новорожденного ребенка путем помещения его в холодильную камеру. После рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, хотя по факту он был живым. После подачи ребенком признаков жизни, врачи, имея возможность принять неотложные меры по его реанимации, решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. С санкции суда подозреваемые заключены под стражу, досудебное расследование продолжается.

В продолжение медицинской темы - житель Семея избил работников скорой помощи. Бригада отправилась на вызов к беременной. Она жаловалась на боли в животе. Муж пациентки был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и применил физическое насилие. У обоих фельдшеров диагностировали черепно-мозговые травмы. Несмотря на причиненный физический вред, сотрудники «скорой» оказали беременной необходимую помощь. Медиков госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Тем временем, в Павлодарской области задержан 35-летний житель города Аксу, который 27cентября около 23:00 на окраине города, с применением силы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери 2004 года рождения. Несовершеннолетняя обратилась в больницу с травмами. Идёт досудебное расследование. Назначена СМЭ. Насильник задержан, водворен в ИВС.

На юге же страны полицейские Туркестанской области задержали мужчину, незаконного охотившегося и хранившего у себя 42 птиц, похожих на рябчиков, занесенных в Красную книгу. Птицы были направлены в исследовательский центр, где экспертиза установила, что они являются белобрюхими рябчиками. Трое местных жителей устроили охоту на птиц и поймали их за одну ночь. Браконьеры включали фонарь возле гнездовий и ловили, птицы становились неподвижными от яркого света. Проводится досудебное расследование, а птиц определили в зоопарк Шымкента.

В Уральске мужчина 1971 года рождения утонул в уличном туалете. На место происшествия выехали представители оперативно-спасательного отряда ДЧС. Нечистоты откачали ассенизатором. Тело извлекали спасатели в дыхательных аппаратах и в спецодежде.

Актюбинский пожарный Муналбек Кулумбай, случайно проходивший с семьей мимо горевшего дома, исполнил свой служебный долг, эвакуировав из здания незрячую бабушку. В свободное от работы время Муналбек с женой и годовалым сыном проходил мимо, когда увидел валивший из окна 5-этажного дома по улице Прохорова дым. Он вбежал в дом, в подъезде столкнулся с перепуганной молодой женщиной с ребенком, которым он помог выйти на улицу. Затем он вернулся в подъезд и начал стучать в двери, сообщая о пожаре. На втором этаже из настежь открытой двери валил дым, разгорался открытый огонь. Как оказалось, мальчик лет восьми, испугавшись пожара, убежал, не затворив за собой двери. Муналбек бросился в квартиру напротив, где находилась 66-летняя бабушка-инвалид Алтын Ильясова. Недолго раздумывая, он посадил бабушку себе за спину, и быстро вынес по лестнице вниз и во двор.

В Северо-Казахстанской области открыли реабилитационный центр для детей с расстройством аутического спектра. Его открыли при поддержке частного фонда Булата Утемуратова. В нем создали комфортные условия для детей, применяют инновационные методы образования, работают квалифицированные специалисты. Дети будут проходить диагностику, комплексную реабилитацию и социальную адаптацию.

Аким Караганды Нурлан Аубакиров на этой неделе поручил контролировать цены в частных детских садах. Стоимость посещения частных и государственных садов в Караганде для родителей одинаковая и равна 11 тысячам тенге. Ещё 27 тысяч тенге за каждого ребёнка предпринимателям доплачивают из горбюджета. «Сейчас некоторые владельцы частных садов утверждают, что им мало тех денег, которые платят родители и государство. Хорошо, допустим, это так. Но тогда пусть они это докажут. Пусть предоставят подробный и прозрачный отчёт о своей финансовой деятельности. Поскольку это государственные деньги, за ними нужен тройной контроль», - отметил Нурлан Аубакиров.

В Костанайской области по программе «7-20-25» от жителей поступило заявок на сумму более 5 миллиардов тенге. С момента запуска данной программы по области в банки второго уровня поступило на рассмотрение 740 заявок на сумму 5,4 млрд тенге, из них одобрены 486 заявок на сумму 3,5 млрд тенге. В рамках данной госпрограммы в области кредиты выдают 7 банков.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о перспективах развития города. По его словам, власти, поставили себе долгосрочную амбициозную задачу стать глобальным городом и войти в топ-100 мегаполисов по качеству жизни и экономическим возможностям. Население Большого Алматы вместе с пригородами уже сегодня приближается к трем миллионам, а к 2030 году может достичь пяти миллионов.

Военно-духовой оркестр регионального командования «Юг» завоевал Гран-при главного смотра-конкурса военных оркестров страны. Смотр прошёл в концертном зале Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил, состоялось состязание военных музыкантов страны. Участвовали восемь духовых оркестров, представляющих все региональные командования, а также военно-учебные заведения казахстанской армии.

28 лет назад, 2 октября 1991 года, в космос полетел первый казахский космонавт Токтар Аубакиров. Этот день стал историческим для двух государств – Казахстана и Австрии, отправивших в космос своих соотечественников. Собкор Казинформа на комплексе «Байконур» Сара Нургалиева была очевидцем этого большого события. Об этом она рассказала в своей документальной повести «Знак равенства». Старту международного экипажа космического корабля «Союз ТМ-13» с космодрома «Байконур» в составе россиянина Александра Волкова, первого австрийского космонавта Франца Фибека и первого казахского космонавта Токтара Аубакирова предшествовала большая подготовительная работа. В течение 1991 года Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев трижды приезжал на Байконур. Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, летчик-космонавт СССР, летчик-космонавт Республики Казахстан, Қазақстан Республикасының Халык Қаhарманы, 256-ой космонавт мира, 72 космонавт СССР и первый казахский космонавт Токтар Онгарбаевич Аубакиров совершил космический полет со 2 по 10 октября 1991 года в качестве космонавта-исследователя экспедиции посещения на орбитальный комплекс (ОК) «Мир». Стартовал на космическом корабле «Союз ТМ-13» вместе с Александром Волковым и Францем Фибеком (Австрия). На станции «Мир» работал вместе с Анатолием Арцебарским и Сергеем Крикалевым. На орбите провел эксперименты по первой казахстанской космической программе. Приземлился Токтар Аубакиров на космическом корабле «Союз ТМ-12» с Анатолием Арцебарским и Францем Фибеком (Австрия).

Видимую границу между наземной флорой и морской фауной Юрского периода нашёл Владимир Ярцев из Актау в районе хребта Западный Каратау. Любитель-антрополог опубликовал фотографии находок в районе хребта Западный Каратау на своей странице в Instagram. Владимир обработал фото в программе, чтобы наглядно продемонстрировать предположительную картину Мангистауской степи в древности. «Особенное в находке - дерево, но меня удивила сама сохранность некоторых образцов. Дерево сохранилось идеально. Там было множество устриц, фрагменты плохо сохранившихся аммонитов, другие моллюски», - сказал антрополог-любитель. Владимир Ярцев отметил, что особенностью в найденном месте является резкая граница между наземной флорой и морской фауной.