Чем заняты летом школьники в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за время каникул планируют охватить различными видами летнего отдыха 96% школьников. Об этом сообщили в управлении образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации пресс-службы ведомства, работают 11 оздоровительных загородных лагерей. До конца каникул здесь отдохнут и поправят здоровье более шести тысяч детей. За счет фонда всеобуча путевки получили 2,5 тысячи ребятишек из малообеспеченных семей.

«В лагере «Березка» проходит уже третий сезон. Сейчас здесь отдыхают 148 человек. В течение 10 дней дети посещают кружки по интересам: хореография, музыкальные занятия, спортивные секции, шахматы, «Очумелые ручки», «Рукотворцы», «Художественное слово», «Пионербол», «Занимательная химия» и другие. Организовано пятиразовое питание. В рационе - продукты, обогащенные витаминно-минеральным комплексом. За здоровьем ребят следят два медицинских работника. Установлено видеонаблюдение», - рассказали в пресс-службе.

На базе Дворца школьников организована летняя академия с охватом в 2000 детей. В каждом сезоне – более 300 ребятишек.

«Запланирована работа палаточных лагерей, летних языковых школ, читательских клубов, краеведческие экспедиции, походы по сакральным местам нашего региона, посещение достопримечательностей Петропавловска и Астаны. Будут организованы однодневные эколого-туристические походы. Продолжается работа дворовых клубов. В области их - 25. Их посещают более 2,5 тысячи ребят», - добавили в пресс-службе.