27 Мая 2022 15:19

Чем заняться в городе летом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Три месяца лежать на пляже, путешествовать или даже жить на даче, могут далеко не все. В летние месяцы многие предпочитают коротать досуг за просмотром телевизора, поскольку жара мешает наслаждаться свежим воздухом. Однако даже лето в городе может стать хорошим отдыхом, если найти интересные способы проведения досуга, передает МИА «Казинформ».

Сходить в кино

Это самый простой способ проведения досуга, доступный в любое время года. Тем более, сейчас есть большой выбор как фильмов, так и вариантов их просмотра. Если хочется полного погружения в сюжет стоит выбирать такие места как «Алатау», кинотеатр, где кинопоказы проходят в 3D-формате, а также есть кондиционеры и бар.

Также летом очень популярны кинотеатры на свежем воздухе, в идеале — на пляже. Многие из них начинают работать с наступлением вечера, и это большой плюс для тех, кто плохо переносит летнюю жару. Можно устроить настоящий киномарафон, поставить себе цель за лето посетить все кинотеатры города или посмотреть максимальное количество фильмов.

Посетить спортбар

Если жара не располагает к занятиям спортом, то можно наблюдать, как это делают другие. Трансляции спортивных соревнований интереснее смотреть не дома по телевизору, а с компанией единомышленников, в помещении с кондиционером и неограниченным запасом прохладительных напитков.

Устроить фотосессию

Жизнь так быстротечна, но, к счастью, есть возможность сохранить ее приятные моменты не только в памяти. Летние фотосессии самые красочные и интересные, поскольку не ограничены стенами фотостудии. Кстати, это влияет и на стоимость, поскольку не нужно оплачивать аренду, а только услуги фотографа.

Фотосессия не обязательно должна быть профессиональной. Можно сделать ее самостоятельно, в компании родных и друзей. Тогда это будет еще и веселое времяпрепровождение, которое принесет много эмоций и впечатлений, оставшихся за кадром.

Отправиться на водную прогулку

Если повезло жить в городе, где есть река или озеро, лучшего варианта летнего отдыха нельзя и желать, ведь это почти то же самое, что побывать на море. Практически всегда где-то на берегу организовывают прогулки на яхтах и катерах, сплавы на байдарках или каяках, катание на гидроциклах или векбординг.

Поучаствовать в культурном мероприятии

Лето - пора различных фестивалей, концертов, театральных постановок и других событий «опен эйр». Если не сидится дома, на сайте Тикетон можно найти, где проводят ближайшее мероприятие, и отправиться туда повышать свой культурный уровень.