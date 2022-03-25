Чем занимаются прошедшие отбор в Президентский молодежный кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам отбора в 2021 году в Президентский молодежный кадровый резерв прошли 50 человек. Основными требованиями, как и прежде, были гражданство, возраст, образование и стаж работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отличие от предыдущего отбора, процесс рекрутинга был направлен не только на выявление требуемых знаний, навыков и умений, но также на оценку внутренних мотивов кандидатов и их ценностных ориентиров. Акцент был смещен на выявление молодых талантов, руководствующихся, в первую очередь, общественными интересами. В этой связи в этапы отбора введены новые инструменты оценки, такие как решение ситуационных задач вместо написания эссе и презентации проекта и структурированное поведенческое интервью», - говорится в ответе Агентства по делам госслужбы РК на запрос Казинформа.

В 2019 году отбор прошли 300 человек, в том числе для квазигоссектора. По данным АДГС, в настоящее время трудоустроены 219 из 350 резервистов.

В центральные госорганы назначены 103 резервиста, в местные – 39, в нацкомпании – 41, иные и частные организации – 36. При этом политические должности занимают 19 резервистов, должности корпуса «А» – восемь, депутат Мажилиса Парламента – один, депутат областного маслихата – один резервист. На должности внештатных советников первых руководителей назначены три резервиста – в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета и в партии «Аманат».

В составы консультативно-совещательных органов при госорганах включены 36 резервистов. Один является членом Национального совета общественного доверия при Президенте, 18 – являются членами совета директоров (МОН), четверо – членами рабочих групп (МИОР), 11 – членами общественного совета (АДГС, МНЭ, МФ, МЭ, акиматы Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областей). Один резервист является членом Ассамблеи народа Казахстана (акимат Восточно-Казахстанской области), один – Совета по молодежной политике при Президенте РК. Также четыре резервиста включены в состав политсовета партии «Аманат».