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    17:36, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Чем занимается бывший депутат Бекболат Тлеухан

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В настоящее время бывший депутат Мажилиса Парламента РК и глава Ассоциации национальных видов спорта Бекболат Тлеухан занимает должность вице-президента Всемирной конфедерации этноспорта. Об этом сообщил директор Центра национальных и конных видов спорта Бакдаулет Сабитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он подчеркнул, что Бекболат Тлеухан внес значительный вклад в развитие национальных видов спорта в Казахстане, однако сейчас его нет в этой сфере. Но в Турции существует Всемирная конфедерация этноспорта. Там он занимает должность вице-президента.

    «В следующем году мы будем проводить Всемирные игры кочевников совместно с этой конфедерацией. Надеемся, что в этом вопросе будет оказана поддержка с его стороны», - сказал он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, отвечая на вопросы журналистов.

    Напомним, в декабре 2021 года мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию. Он был депутатом Мажилиса с 2004 года. До этого он с мая 2001 года по ноябрь 2004 года возглавлял Комитет культуры Министерства культуры, информации и общественного согласия, был вице-министром культуры. С 2012 по 2016 годы возглавлял Ассоциацию национальных видов спорта Республики Казахстан.


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