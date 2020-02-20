Чем занимается ассоциация «EcoJer», рассказала Лаззат Рамазанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О главных задачах Казахстанской ассоциации региональных экологических инициатив «EcoJer» рассказала председатель Совета ассоциации Лаззат Рамазанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Лаззат Рамазановой, миссией ассоциации является сохранение окружающей среды при обеспечении технологического прогресса.

«Мы объединяем усилия гражданского общества по вопросам охраны экологии, при этом ориентируемся на повышение экономического потенциала. Ведь именно чистая природа и устойчивая экономика вкупе обеспечивают качество жизни людей», - сказала Лаззат Рамазанова.

Одной из основных задач ассоциации «EcoJer» являются разработка и внедрение наилучших доступных технологий на предприятиях, что позволит минимизировать негативное воздействие компаний-«загрязнителей» на качество воздуха.

«Очень важно, чтобы внедрение мировых стандартов качества на предприятиях было выгодным процессом как для самих компаний, так и для государства и общества. Мы будем стремиться обеспечить этот баланс. Также «EcoJer» будет оказывать содействие в разработке, координации и реализации целевых программ и проектов в области повышения качества окружающей среды, экологических научных исследований», - подчеркнула глава ассоциации.

На сегодняшний день филиалы «EcoJer» действуют в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях, а также в Алматы.

Вместе с тем ассоциация сотрудничает с международными организациями по вопросам соблюдения обязательств международных договоров. Сегодня ведется активная работа по рассмотрению проекта нового Экологического кодекса.

«В нашей ассоциации работают эксперты, которые принимали активное участие непосредственно в разработке Экологического кодекса. В Мажилис Парламента от ассоциации уже направлены предложения по усилению роли общественности при принятии решений, связанных с экологией. Параллельно наши эксперты подключились к проведению технического аудита на предприятиях, на основе которого будут разработаны справочники наилучших доступных технологий», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.