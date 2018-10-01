Чем закупать антибиотики, лучше думать о профилактике - эксперт ВОЗ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Доступ к здравоохранению должен быть у каждого, считает руководитель Центра по первичной медико-санитарной помощи ВОЗ Хуан Телло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«40 лет назад многие люди не имели доступа к здравоохранению. Именно поэтому образовалось масштабное движение «Здоровье для всех». Есть мнение, что кульминацией этого движения стала конференция в Алматы в 1978 году. Этот было настолько важное мероприятие, что в ней участвовали представители Правительств из разных стран. Это был прорыв, в то время самым важной темой была «Здоровье для всех», - рассказал Хуан Телло на тренинге для представителей СМИ, посвященном предстоящей Глобальной конференции, которая пройдет в Астане 25-26 октября,

Х. Телло подчеркнул, что у каждого человека должен быть доступ к здравоохранению, вне зависимости от того, может он заплатить или нет.

«Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) означает, что мы заботимся о людях - вместо того, чтобы, к примеру, просто дать обезболивающее от болей в спине, мы пытаемся разобраться, почему у этого человека болит спина? Например, мы приняли человека один раз, через некоторое время он возвращается, и мы понимаем, что что-то не так. Мы задаем вопрос ему, в чем причина, мы проявляем заботу о человеке. Он рассказывает нам, что работает грузчиком в аэропорту и таскает тяжелый багаж. Узнав, сколько весят эти сумки, мы разрабатываем правило о том, что человек не должен поднимать больше определенной массы», - добавил эксперт.

Также, представитель ВОЗ отметил, что профилактика - это более дешевый и более эффективный способ решения проблем здоровья.

«После Алматинской декларации в 1978 году мы увидели, что те страны, которые приняли ПМСП, значительно улучшили показатели здравоохранения. Вы знаете, что у медикаментов есть несколько поколений: первого поколения - самые дешевые, обычно, как правило, их закупает государство. Вместо того чтобы закупать антибиотики четвертого поколения, нужно научиться думать о профилактике», - заявил он.

Вместе с тем, по словам эксперта, система ПМСП будет эффективной только тогда, когда люди сами будут принимать деятельное участие в сохранности своего здоровья.

«Мы прорабатываем отношения между врачами, медсестрами, физиотерапевтами, социальными работниками, геронтологами, педиатрами и пациентами. Но чтобы система ПМСП работала, очень важно, чтобы люди сами брали на себя ответственность за свое здоровье. Так как мы находимся в Казахстане, нам нужно убедиться, что мы действительно знаем, что это значит. Это не означает, что если я курю, я должен платить какой-то налог. Это означает, что я должен следить за своим здоровьем», - заключил Х. Телло.

Ранее, в рамках тренинга для представителей СМИ вице-министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что свое участие в Глобальной конференции подтвердили 53 министра здравоохранения из разных стран.

Напомним, 25-26 октября в Астане состоится Глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи. Мероприятие организовано тремя сторонами: Всемирной организацией здравоохранения, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Правительством Казахстана. На нее приглашены делегации из более чем 120 стран-членов ВОЗ, в состав которых войдут министры здравоохранения, всемирно известные эксперты, меценаты и спикеры, ключевые неправительственные организации, а также первые руководители агентств ООН.