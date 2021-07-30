Чем вызвано позеленение воды на набережной реки Есиль в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В управлении охраны окружающей среды и природопользования ответили, чем вызвано позеленение воды на набережной реки Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана» проведен осмотр, в результате которого было выявлено, что позеленение воды вызвано развитием фитопланктона (сине-зеленых водорослей). На активное развитие водорослей влияет высокая температура воздуха и яркое палящее солнце, в связи с чем стал обильно выделяться хлорофилл - зеленый пигмент. Вследствие чего вода р. Есиль стала окрашиваться в зеленый цвет», - прокомментировали в управлении.

Как правило, процесс начинается в последних числах июля или первых числах августа и продолжается одну-две недели, в зависимости от количества солнечных лучей.

По мнению специалистов, данное явление носит природный характер и не относится к техногенному либо антропогенному воздействию.

В то же время сотрудниками подведомственной организации ГККП «ПХП «ЖасНур» акимата города Нур-Султана» с 14 апреля текущего года на постоянной основе на реке Есиль и ее притоках Акбулак, Сарыбулак проводятся работы по санитарной очистке водной глади рек и водоемов.

«Однако после очистки, в связи с благоприятными условиями для роста, растительность вновь вырастает за короткий период, и требуется новая очистка рек. Работы по очистке водной глади будут проводиться до конца летнего периода», - рассказали в управлении охраны окружающей среды и природопользования.