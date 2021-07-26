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Чем вызван рост инфляции в Казахстане и когда она вернется в целевой коридор

26 Июля 2021 16:00
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Чем вызван рост инфляции в Казахстане и когда она вернется в целевой коридор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рост инфляции в Казахстане вызван негативным влиянием временных и устойчивых внутренних и внешних факторов. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил заместитель председателя Национального Банка Акылжан Баймагамбетов.

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«Во-первых, ощутимо подорожали ГСМ, электроэнергия и отдельные продовольственные товары. По многим позициям темп роста цен исчисляется двузначными цифрами. Восстановление потребительского спроса также подстегнуло рост инфляции», - отметил А.Баймагамбетов в интервью коресспонденту МИА «Казинформ».

По его словам, также дополнительное давление на внутренние цены оказывает так называемый «импорт инфляции» из России – одного из основных наших торговых партнеров.

«В-третьих, одним из наиболее глобальных факторов, которые влияют на инфляцию во многих странах, это рост мировых цен на сырье и на продовольственные товары. Мы наблюдаем, что индекс мировых цен на продовольствие растет уже около года, отражая активный опережающий спрос на все основные категории продуктов питания. Согласно прогнозам ООН, ожидается, что этот тренд продолжится и в 2022 году», - подчеркнул зампред Нацбанка.

По словам А.Баймагамбетова, немаловажными факторами роста цен стали также продолжающееся фискальное стимулирование и мягкая денежно-кредитная политика.

«В целом, в настоящее время динамика инфляции складывается выше наших прогнозов. Причина – дисбалансы на отдельных внутренних продовольственных рынках. Рост цен на непродовольственные товары и платные услуги, к сожалению, тоже складывается также немного выше наших ожиданий», - отметил А.Баймагамбетов.

«В этих условиях Национальный Банк повысил базовую ставку, чтобы снизить инфляционное давление. Отмечу, что при принятии решений в области денежно-кредитной политики мы руководствуемся перспективами формирования инфляции и ожидаем ее возвращения в целевой коридор в 2022 году», - подчеркнул он.

При этом нашей среднесрочной задачей, поставленной Главой государства является достижение инфляции в 3-4% в 2025 году, добавил А.Баймагамбетов.

Полное интервью заместителя Председателя Национального Банка А.Баймагамбетова доступно на нашем YouTube-канале.

Напомним, Нацбанк повысил базовую ставку с 9% до 9,25%.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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