Чем встречает ледовый городок жителей Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Новый год - это не только традиционные салат оливье, мандарины и нарядная елка, но и, конечно, веселые катания с горок! Чем встречает ледовый городок жителей Кокшетау в этом году, выяснял корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году, в отличие от предыдущих, ледовый городок разместился на площади Абылай хана, недалеко от акимата Акмолинской области.

Конечно, центральной его фигурой стала нарядная елка. Кстати, по информации акимата города Кокшетау, ее высота 22 метра, а украшают ель порядка 200 стробоскопов, более 300 светодиодных труб, более 100 элементов узоров и фосфорных звезд и большая снежинка.



Прямо перед зеленой красавицей разместились ледяные Дед Мороз и Снегурочка, без которых не обходится ни один Новый год, и традиционные стилизованные фигуры восточного календаря.

Расположенная чуть правее ели ледяная надпись «I love Kokshetau» уже стала излюбленным местом для фотосессий жителей и гостей областного центра. А недалеко от нее расположился лабиринт.





«Учитывая возрастные различия, на площади установлены 4 горки высотой 6 м, 4 м и две по 1,5 метра», - рассказал советник акима города Кокшетау Мырзабек Мырзахметов.

Конечно, не осталась незамеченной ледяная фигура Димаша Кудайбергена в окружении лебедей (композиция «Лебединая верность»), автором которой является известный художник и скульптор Манарбек Бурмаганов.



Привлекают внимание горожан еще 2 центровые композиции - тройка с санями, везущая символ года, и қыз қуу.





«В этом году ледяной городок Кокшетау порадовал обилием фигур - начиная от символов года и завершая Димашем. Очень много детей посещают его, хотелось бы побольше горок и развлечений для них», - поделилась с «Казинформом» жительница Кокшетау Галина Соколова.

Кроме самого ледового городка, новогодние инсталляции установлены на площади Тәуелсіздік, а также пересечениях центральных улиц. В различных микрорайонах Кокшетау строятся горки и украшаются ели. К примеру, по словам М. Мырзахметова, 18-метровая красавица установлена напротив ДК «Достар» областного центра.



