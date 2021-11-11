Чем важна ревакцинация, что делать человеку во время простуды - ответы врача

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заведующая отделением школьно-дошкольной медицины городской поликлиники №6 города Нур-Султана Айтжан Абылкасова ответила на актуальные вопросы касательно ревакцинации от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Айтжан Нуртаевна, в чем плюс ревакцинации от COVID-19 и какой вакциной врачи рекомендуют прививаться?

- Ревакцинация от коронавируса, как было уже объявлено, начинается с 22 ноября. Категория лиц из группы риска, которые в первую очередь получат ревакцинацию, - это медработники, педагоги, персонал, контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, силовых структур, которые в феврале месяце прививались вакциной «Спутник V», так как прошло 9 месяцев. В связи со снижением иммунитета, считается, что титры антител в организме падают, а коронавирусная инфекция продолжается. Поэтому люди, которые подвержены контакту, большому риску заражения, будут ревакцинироваться. Ревакцинация в Казахстане будет осуществляться вакцинами Vero Cell, Sinovac и QazVac. Желающие могут выбрать эти вакцины и получить вакцину.

Медицинским работникам мы рекомендуем вакцинироваться «перекрестно». Если человек получил векторную вакцину «Спутник V», то бустерную (третью) вакцинацию рекомендуется получить инактивированной вакциной. А если человек в качестве первого компонента получил инактивированную вакцину, то рекомендуется ревакцинироваться более усиленной - «Спутником V». Это рекомендации с целью создания перекрестного иммунитета. Ревакцинация - необходимая мера в целях создания коллективного иммунитета и сведения волны эпидемии к нулю.

- Может ли человек отложить ревакцинацию, если он в данное время простужен или заболел гриппом, или просто плохо себя чувствует? Ведь осенью, как известно, проявляются вспышки ОРВИ, гриппа…

- Конечно. Все показания или противопоказания ревакцинации такие же, как во время вакцинации от коронавируса. Если человек на данный момент болеет острой, любой вирусной инфекцией, естественно, будет пока медотвод. Пока он не переболеет и клинически не выздоровеет, вакцинация от коронавируса не показана. В этом плане осмотр будет проводиться в любом удобном месте - и в поликлиниках, и в ТРЦ.

Все инфекции, которые существовали до коронавирусной вспышки, конечно, никуда не исчезли. Они среди нас есть, и сейчас идет волна различных инфекций. Поэтому перед тем, как человек получит ревакцинацию, обязательно проводится осмотр врача.

- Некоторые люди, привившиеся инактивированной вакциной, говорят, что не хотели бы прививаться векторной вакциной. Что вы посоветуете: может ли человек повторно получить все-таки инактивированную вакцину ?

- Вся информация доступна на сегодня. Какой вакциной человек хочет вакцинироваться - в этом случае дело добровольное. Если он получал инактивированную вакцину и сейчас тоже хочет получить инактивированную - без проблем, можно получить. Если ранее получал «Спутник» в качестве первого и второго компонентов, то может и сейчас вакцинироваться им.

Но нужно отметить, что «перекрестная вакцинация» является рекомендацией врачей. Появляются штаммы, коронавирус мутирует. Поэтому, каждая вакцина имеет свои нюансы. Чтобы усилить иммунитета, предлагается принцип «перекрестной вакцинация». Ведь цель вакцинации одна - создать коллективный иммунитет.