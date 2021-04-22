Чем «Спутник V» казахстанского производства отличается от российского

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, член Национальной консультативной комиссии по иммунизации населения МЗ РК, профессор Жаннат Сатыбалдиева объяснила, почему не стоит опасаться вакцины «Спутник V» казахстанского производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оснований для беспокойства быть не должно. Во-первых, не будем забывать о том, что основной компонент вакцины – это «Спутник V» российского производства. А те этапы, которые проводятся на Карагандинском фармацевтическом комплексе – это розлив по флаконам, фасовка и прочее – они абсолютно не влияют на качество вакцины. Тем более, что этот завод аккредитован и соответствует требованиям надлежащей производственной практики», - сказала Жаннат Сатыбалдиева на лектории в Минздраве.

По ее словам, это абсолютно современный завод.

«В свое время я сама его посещала, тут можно быть спокойным. Потому что он предназначен как раз для работы с лекарственными препаратами биологического происхождения, к каковым относится вакцина против коронавирусной инфекции. Он соответствующим образом оснащен самым высококачественным оборудованием. Разницы в качестве нет никакой абсолютно. Это трансферт технологий, остается только приветствовать такого рода сотрудничество», - подчеркнула эксперт.

Ранее Ж. Сатыбалдиева озвучила механизм получения вакцины «Спутник V».

Кроме того, профессор привела различные доводы в пользу безопасности и эффективности данной вакцины.