Чем «Спутник V» казахстанского производства отличается от российского
«Оснований для беспокойства быть не должно. Во-первых, не будем забывать о том, что основной компонент вакцины – это «Спутник V» российского производства. А те этапы, которые проводятся на Карагандинском фармацевтическом комплексе – это розлив по флаконам, фасовка и прочее – они абсолютно не влияют на качество вакцины. Тем более, что этот завод аккредитован и соответствует требованиям надлежащей производственной практики», - сказала Жаннат Сатыбалдиева на лектории в Минздраве.
По ее словам, это абсолютно современный завод.
«В свое время я сама его посещала, тут можно быть спокойным. Потому что он предназначен как раз для работы с лекарственными препаратами биологического происхождения, к каковым относится вакцина против коронавирусной инфекции. Он соответствующим образом оснащен самым высококачественным оборудованием. Разницы в качестве нет никакой абсолютно. Это трансферт технологий, остается только приветствовать такого рода сотрудничество», - подчеркнула эксперт.
Ранее Ж. Сатыбалдиева озвучила механизм получения вакцины «Спутник V».
Кроме того, профессор привела различные доводы в пользу безопасности и эффективности данной вакцины.