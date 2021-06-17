Чем рискуют на рабочем месте сотрудники библиотек и архивов, рассказала Актоты Раимкулова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессиональные риски работников библиотечной системы и архивов назвала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Немаловажную роль в обеспечении трудовых прав сотрудников играет вопрос улучшения условий труда работников организаций культуры и архивов. Ведь известно, что абсолютно безвредных профессий не существует, вcе опасны по-своему. В этой связи хотелось бы отметить некоторые моменты профессионального риска на рабочем месте работников библиотечной системы и архивов, поскольку практически всем архивным и библиотечным работникам приходится работать в фонде и контактировать с бумажной пылью», - рассказала Актоты Раимкулова на заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК под председательством судьи Верховного суда Каната Мусина.

По словам министра, работа библиотекарей протекает в атмосфере, содержащей большое количество спор грибов, воздействие которых на организм способствует развитию большинства профессиональных заболеваний.

«На сегодняшний день совершенно точно установлено, что плесневые грибы вредны для человека. Помимо плесневых грибов, опасность для здоровья библиотекаря представляет книжная пыль, которая может вызывать аллергию, бронхиальную астму. Работа в архивных учреждениях также связана с документами, которые в силу давности имеют способность пылиться, заражаться грибком, вирусами и другими, которые в свою очередь порождают разного рода болезни», - отметила министр.

Также Актоты Раимкулова добавила, что работники архивов, обеспечивая сохранность и безопасность каждой «бумажки», подвергаются и различным факторам производственной среды, таким как как локальная нагрузка, аллергенная пыльца, химикаты, применяемые при реставрационных и дезинфекционных работах.

При этом глава Минкультуры рассказала о доплате работникам, занятым на работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда, в частности за:

- работу с документами на бумажной основе, кинопленкой и фотопленкой, зараженными плесневыми грибками, актиномицетами и патогенными микробами, а также устранение плесени с их поверхности с применением вредных химических растворов;

- работу по диагностированию состояния документов на бумажных носителях;

- регулирование влажности воздуха в специализированных помещениях и изменение влажности бумаги и другим специальным технологическим процессам;

- мойку вручную деталей производственных установок и аппаратуры, емкостей, изделий, посуды, тары и материалов в бензине, дихлорэтане, ацетоне, эфире и щелочных растворах;

- переплет (подшивку), выявление информации по документам со слабоконтрастным и затухающим текстом;

- работу с библиотечным и музейным фондом, а также создание театральной декорации и бутафории, содержащих пыль и грязь, которые становятся очагами вредных химических реакций.

«Вышеуказанная доплата предоставляется работникам в соответствии с Трудовым кодексом РК на основании «Списка производств, цехов, профессий и должностей, перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и на повышенный размер оплаты труда». Однако в вышеназванном списке отсутствуют должности работников государственных архивных и библиотечных учреждений», - подчеркнула министр.







