Чем ревакцинироваться после прохождения полного курса вакцинации, рассказали астанчанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управление общественного здравоохранения города Нур-Султана согласно Постановлению главсанврача РК дало краткие рекомендации гражданам по тому, какие вакцины они могут выбрать для ревакцинации, передает МИА «Казинформ».

Если в первый раз полную иммунизацию вы прошли вакциной Спутник V, то ревакцинироваться вам можно Спутником Лайт, QazVac, Sinopharm Vero cell, первым компонентом Спутника V и Pfizer (только для беременных и кормящих женщин, подростков с 12 по 17 лет, лиц старше 60 лет и медицинских работников).

Если же вакцинировались QazVac, то для ревакцинации вам положен тот же QazVac, Спутник Лайт, китайская вакцина Sinopharm Vero cell и Pfizer (только для беременных и кормящих женщин, подростков с 12 по 17 лет, лиц старше 60 лет и медицинских работников).

Если же иммунизацию прошли вакцинами китайского производства Sinopharm Vero cell, Hayat-Vac, то ревакцинироваться можно ими же, а также Спутником Лайт, нашей вакциной QazVac и Pfizer (только для беременных и кормящих женщин, подростков с 12 по 17 лет, лиц старше 60 лет и медицинских работников).

Если получили Pfizer, то для ревакцинации вы можете использовать Sinopharm Vero cell, Hayat-Vac, первый компонент Спутника V, Pfizer (только для беременных и кормящих женщин, подростков с 12 по 17 лет, лиц старше 60 лет и медицинских работников).