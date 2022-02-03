+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Чем ревакцинироваться после прохождения полного курса вакцинации, рассказали астанчанам

3 Февраля 2022 18:57
Поделиться:
Чем ревакцинироваться после прохождения полного курса вакцинации, рассказали астанчанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управление общественного здравоохранения города Нур-Султана согласно Постановлению главсанврача РК дало краткие рекомендации гражданам по тому, какие вакцины они могут выбрать для ревакцинации, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Заболеваемость коронавирусом в Алматинской области идет на спад
Привитые российскими вакцинами и европейским бустером могут получить ковид-сертификат ЕС Основные причины младенческой смертности назвали в СКО Алматинские онкологи призывают горожан пройти скрининг

Если в первый раз полную иммунизацию вы прошли вакциной Спутник V, то ревакцинироваться вам можно Спутником Лайт, QazVac, Sinopharm Vero cell, первым компонентом Спутника V и Pfizer (только для беременных и кормящих женщин, подростков с 12 по 17 лет, лиц старше 60 лет и медицинских работников).

Если же вакцинировались QazVac, то для ревакцинации вам положен тот же QazVac, Спутник Лайт, китайская вакцина Sinopharm Vero cell и Pfizer (только для беременных и кормящих женщин, подростков с 12 по 17 лет, лиц старше 60 лет и медицинских работников).

Если же иммунизацию прошли вакцинами китайского производства Sinopharm Vero cell, Hayat-Vac, то ревакцинироваться можно ими же, а также Спутником Лайт, нашей вакциной QazVac и Pfizer (только для беременных и кормящих женщин, подростков с 12 по 17 лет, лиц старше 60 лет и медицинских работников).

Если получили Pfizer, то для ревакцинации вы можете использовать Sinopharm Vero cell, Hayat-Vac, первый компонент Спутника V, Pfizer (только для беременных и кормящих женщин, подростков с 12 по 17 лет, лиц старше 60 лет и медицинских работников).


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Заболеваемость коронавирусом в Алматинской области идет на спад
Привитые российскими вакцинами и европейским бустером могут получить ковид-сертификат ЕС
Основные причины младенческой смертности назвали в СКО
Алматинские онкологи призывают горожан пройти скрининг
Популярное
1 Как реорганизуют структуру КНБ РК
2 Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
3 Назначен исполнительный секретарь партии Nur Otan
4 Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
5 Правительство РК приняло постановление об изъятии из национального режима
6 Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
Читайте также
О строительстве второго индустриального парка в Нур-Султане отчитались в акимате
Мета-Вселенная: Выставка современных казахстанских художников открылась в столице
Как реорганизуют структуру КНБ РК
Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
Назначен исполнительный секретарь партии Nur Otan
Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
Правительство РК приняло постановление об изъятии из национального режима
Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив