Чем прославился Казахстан за годы независимости на международной арене

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 30 лет Независимости Республика Казахстан, получившая благодаря общественному согласию и политической стабильности, достигнутым успехам внутри страны и миролюбивой внешней политике всеобщее международное признание, превратилась в сильное и успешное государство, авторитетного инициативного игрока на мировой арене, развивающегося по точно определенным направлениям, посредством реализации четко выверенных стратегий. Какие цели Казахстан достиг на мировой арене за годы независимости, рассказывает корреспондент МИА «Казинформ».

За годы Независимости благодаря многовекторной внешней политике Казахстан поддерживает дипломатические отношения со 186 государствами (включая Ватикан и Палестину), имеет представительства на всех континентах (62 посольства, 12 генеральных консульств, 10 консульств). Способствуя международным усилиям по укреплению глобальной и региональной безопасности и устойчивому развитию, страна является полноправным членом более 40 международных организаций, в том числе ООН и её специализированных учреждений (ЮНЕСКО, ЮНИДО, ИКАО), ВТО, МАГАТЭ, МБРР, МВФ, МФК, ЕБРР, Азиатского банка развития, ОЭС, ОИК, ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОДКБ и других.

В 1992 году на 47 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Н. Назарбаев предлагает учредить Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), и сегодня СВМДА объединяет государства азиатского континента, укрепляя взаимоотношения и сотрудничество в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Важными вехами в развитии сотрудничества стало участие Елбасы Н. Назарбаева в 70-й юбилейной сессии ГА ООН.

Высокую оценку политике Казахстана дали и Генеральные секретари ООН, посещавшие нашу страну с официальными визитами: Кофи Аннан в октябре 2002 года, Пан Ги Мун в апреле 2010 года, побывавший и на территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона, и Антониу Гутерриш в июне 2017 года, посетивший Саммит ШОС и церемонию открытия Международной выставки «ЭКСПО-2017». Кроме того, Пан Ги Мун посетил Казахстан в декабре 2010 года для участия в Саммите ОБСЕ.

Подтверждением высокой роли и заслуг Казахстана стало назначение Касым-Жомарта Токаева на пост Заместителя Генерального секретаря ООН. При этом занимал посты Генерального директора отделения ООН в Женеве и Генерального секретаря Конференции по разоружению. Идею создания нового формата региональной экономической интеграции на постсоветском пространстве, отвечающую тенденциям времени, впервые озвучил в марте 1994 года на тот момент Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и 29 мая 2014 года в Астане по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета Президенты России, Казахстана и Беларуси подписали договор о ЕАЭС. Государства приняли обязательства гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях экономики.

Казахстан — одна из пяти стран, стоявших и у истоков появления Шанхайской организации сотрудничества. С начала основания этой организации Казахстан активно участвует в работе организации и на 2010—2011 годы стал её председателем. В организации страна занимает ключевое место также благодаря географическому расположению в центре территории ШОС. Помимо обеспечения стабильности и безопасности, развивается экономическое сотрудничество, энергетическое партнёрство, научное и культурное взаимодействие.

В 2010 году Казахстан председательствовал в ОБСЕ, добившись высоких результатов, главным из которых является проведение Саммита ОБСЕ в Астане после 11-летнего перерыва, по итогам которого была принята Астанинская декларация «Навстречу сообществу безопасности».

Казахстан председательствовал и в Организации исламского сотрудничества, членом которой стал еще в 1995 году. В рамках председательства Казахстана в ОИС в 2011 году по инициативе нашей страны было принято решение о переименовании Организации Исламская конференция (ОИК) в Организацию исламского сотрудничества (ОИС), а также была учреждена Постоянная комиссия ОИС по правам человека и впервые принят План действий ОИС по сотрудничеству с Центральной Азией. 28 июня 2016 года Казахстан был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН с января 2017 года, первым среди центральноазиатских стран. В качестве своих приоритетов на этом посту Казахстан определил продвижение идей достижения безъядерного мира, урегулирование локальных конфликтов и угроз, продвижение интересов Центральной Азии в сфере региональной безопасности, противодействие терроризму.

В период пандемии COVID-19 страна внесла вклад в борьбу с распространением коронавируса, разработав и наладив производство собственной вакцины QazVac («QazCovid-In»), что вызвало резонанс среди иностранных СМИ. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал разработку вакцины QazVac и заявил о готовности рассмотреть возможность её включения в список медикаментов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

Подводя итоги, необходимо отметить, что развитие нашей страны было последовательным и эффективным, особенно учитывая столь короткий срок. Казахстан за 30 лет Независимости достиг больших успехов почти в каждой сфере.