Чем привлекательна Актюбинская область для инвесторов

6 Декабря 2022, 13:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проходит VII Международный инвестиционный форум «Investment Aktobe-2022», в котором принимают участие дипломатические миссии, члены Правительства, руководители национальных холдингов и компаний, финансовых институтов, транснациональных корпораций, представители крупного зарубежного и отечественного бизнеса, ученые и эксперты. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима Актюбинской области Ералы Тугжанова, за последние 5 лет в экономику региона привлечены более 6 млрд долларов США. 25% этих капиталовложений составили прямые иностранные инвестиции. В регионе работают около 1,5 тыс. зарубежных предприятий, транснациональные компании.

«Для повышения инвестиционной привлекательности мы продолжаем совершенствовать производственную, транспортную и сервисную инфраструктуру поддержки инвесторов. К примеру, инвестиционная экосистема нашей области гармонично связывает все уровни участников процесса, а самое главное оказывает содействие в реализации «принципа одного окна», - сказал Ералы Тугжанов на открытии форума.

Регион обладает уникальной минерально-сырьевой базой, где сосредоточено около 170 свободных месторождений от строительных материалов до горнорудного сырья, которые являются инвестиционно привлекательными для вложения.

«В целях поддержания внутристрановой ценности, ведется работа по созданию пояса малого и среднего бизнеса вокруг крупных системообразующих предприятий. Это даст толчок развитию бизнеса, соответственно и повышению доходов населения. Также начата реализация проекта «Ауыл аманаты», направленного на повышение доходов населения. В рамках первой очереди реализуется более 2 тысячи проектов в 24 сельских округах 12 районов области. В этих селах ожидается снижение уровня безработицы и числа безработных до 41%, снижение получателей адресной социальной помощи на 49,3%, увеличение среднего дохода семьи на 192%», - добавил Ералы Тугжанов.

Еще одним важным вопросом является создание полноценного транспортного коридора не только вне, но и внутри города.

«К сожалению, сегодня железная дорога разделяет город на две части. В связи с этим нами принято решение о запуске уже в следующем году по транспортному коридору между 41 разъездом и станцией Жинишке дополнительного мобильного состава «Актобе экспресс». Протяженность маршрута составит 18 км с 11 остановками. По сути «Актобе экспресс» станет еще одним видом транспорта городских перевозок. В результате снизится загруженность общественного транспорта и в рамках благоустроенного транспортного коридора будет обеспечен рост прилегающего МСБ», - отметил Е. Тугжанов.

Аким Актюбинской области также рассказал о том, что особое внимание развитию креативной индустрии. В регионе будет создан центр креативных индустрий. Для привлечения более 3 тысяч представителей молодежи будут запущены Tik-Tok лаборатория, коворкинг-центры, Open Space зона.