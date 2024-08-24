Чем привлекает туристов и горожан костанайский Big Ben

Костанайскую башню с часами может заметить каждый на магнитах, кружках и другой туристической атрибутике, которую обычно привозят из Костаная. Интересное здание не было запланировано как архитектурный памятник, но его красота и уникальность сделали обратное — теперь сфотографироваться на фоне башни с часами означает, что человек точно был в Костанае. Как появился монумент в городе — читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Строительство здания было обоснованным — считается, что оно должно было закрыть проем между жилыми многоэтажками. Свою миссию башня выполнила. На этом месте она красуется с 1980 года. Располагается здание на пересечение улицы Байтурсынова и проспекта Аль-Фараби, в самом центре города.

— Когда я заканчивала институт в 1978 году, башни еще не было. Она появилась уже гораздо позже. Автором проекта стал архитектор Иосиф Иосифович Искаков. Именно по его эскизу было построено уникальное здание, строго выполненное по всем правилам сечения, — поделилась специалист Костанайского областного историко-краеведческого музея Евдокия Суряднова.

К слову, по его проектам в Костанае были построены здание областного акимата, комплекс Главпочтамта, первые 9-этажные дома в центре города.

Фото: портал «Костанай и костанайцы»

На протяжении своего времени существования, башня неоднократно меняла свой цвет. В ее истории были и оттенки ядовито- розовые, и бежевого цвета с голубыми вставками. Одно время башня была даже яркого персикового цвета с белыми вставками. Сейчас символ вернулся под более приятное обрамление и выкрашен краской в коричневых тонах с белыми колоннами. Последняя реконструкция проводилась как раз в 2023 году, тогда было направлено более 170 млн тенге. Башне вернули исторический цвет, сохранили все архитектурные комплексы, в том числе и часы на башне, которые синхронизированы со спутником.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

На фоне памятника любят часто устраивать фотосессии местные жители. Особенно привлекает башня туристическое внимание — гости города обязательно делают памятные снимки на фоне идеально выстроенного по всем пропорциям здания.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

По городскому поверью, считается, что город живет, пока бьется «сердце башни» — ходят часы. Практически на любой фотографии, снятой из Костаная, можно заметить портрет на фоне знаменитого здания. Сейчас там находится шахматный клуб имени Анатолия Гавриловича Уфимцева, который был открыт в 1987 году, а также коммерческие помещения.