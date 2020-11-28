Чем примечательны грядущие парламентские выборы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Научный сотрудник Отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Айдана Акесина в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась своим видением предстоящих парламентских выборов.

- В январе 2021 года в Казахстане пройдут очередные парламентские выборы. По ряду факторов они будут отличаться от предыдущих. Поделитесь Вашим мнением по этому поводу.

- В октябре 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, на 10 января 2021 года. Выборы депутатов маслихатов будут проводиться одновременно по решению Центральной избирательной комиссии. По ряду причин голосование 2021 года будет знаменательным событием. В связи с последними законодательными изменениями в республике появится институт парламентской оппозиции, введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодёжи, а также выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам. Принятие специальных мер по стимулированию участия женщин в выборах, а также пересмотр системы распределения мест среди кандидатов из партийных списков были одними из основных рекомендаций миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ после выборов в Мажилис Парламента 2016 года.

- Многие партии существенно обновили списки кандидатов, включив туда больше молодых людей и женщин. На что это может повлиять?

- Молодежь и женщины зачастую относятся к маргинализированным группам, недостаточно представленным в государственных структурах на всех уровнях. Их роль в принятии решений остается незначительной. Молодые люди все чаще выражают озабоченность этим фактом. Именно поэтому новые поправки в законодательство должны изменить гендерную и возрастную представленность в Парламенте, вовлечь разных представителей общества в процессы принятия решений и оживить политическую динамику в стране.

Молодые граждане традиционно являются энтузиастами изменений, а их численность в стране насчитывает 22%, или около 4 млн человек, многие из которых либо уже обладают активным правом голоса, либо обретут его в скором будущем, поэтому они представляют одну из основных целевых аудиторий электоральной кампании политических партий. Учитывая этот факт, а также глобальный тренд на внутриполитические трансформации и модернизацию общественных систем под влиянием технологий, казахстанские партии активно включились в процесс ребрендинга и обновления политических программ, которые должны способствовать аттракции избирателей, в том числе молодежи.

Из шести зарегистрированных политических партий - правящей партии «Nur Otan», «Ак жол», Коммунистической народной партии Казахстана, «Бiрлiк», Народно-демократической партии «Ауыл» и Общенациональной социал-демократической партии - только за последние месяцы значительные изменения произошли уже в двух – Коммунистическая партия переименована в Народную партию Казахстана, а партия «Бірлік» в «Adal». Помимо этого, правящая партия «Nur Otan» впервые провела масштабное внутрипартийное голосование – праймериз.

- Давайте немного поговорим об этих изменениях...

- Помимо формальных, произошли и качественные изменения ключевых направлений политических программ. Народная партия Казахстана (ранее - КНПК) позиционирует себя как первая цифровая партия Казахстана, которая стремится использовать возможности современных технологий для управления ячеек в регионах, проведения исследований и создания внутрипартийного кадрового резерва. Для членов партии есть возможность голосования через Telegram-бот, участия в научных и социологических исследованиях и прохождения вебинаров. Это является одним из механизмов реализации цели о создании в стране «процветающей экономики на базе научно-технического прогресса и принципов научного социализма». В сентябре текущего года для объединения усилий в политической борьбе за «кресла» в Парламенте партия «Adal» (тогда еще «Бірлік») предложила присоединиться к составу НДПП «Ауыл». У «Adal» уже имелся подобный опыт, поскольку партия стала результатом слияния некогда существовавших политических объединений «Адилет» и «Руханият».

Обе партии – «Ауыл» и «Бірлік» - представителей в нынешнем составе Мажилиса не имеют. Однако первая на президентских выборах 2019 года выдвигала своего кандидата Толеутая Рахимбекова на пост Главы государства, в то время как «Бірлік» с момента регистрации в 2013 году активно не проявляла себя в общественно-политических процессах в стране. Это и стало основной причиной отказа НДПП «Ауыл» партии «Бірлік» в слиянии на внеочередном съезде организации. Тем не менее, это сподвигло «Бірлік» на внутрипартийную модернизацию в пределах собственных усилий и возможностей. Отныне партия «Adal» ориентирована на поддержку предпринимателей, развитие агропромышленного комплекса и верит в важность усиления роли регионов. Это в определенной мере перекликается с идеями партии «Ак жол» и может способствовать созданию между ними парламентских коалиций, при условии, что обе получат места в Мажилисе по итогам выборов.

- Можно ли сравнивать эти партии с лидирующей – Nur Otan?

- Несмотря на активизацию электоральных процессов и деятельности политических объединений, можно утверждать, что партии находятся на разных ступенях эволюционного развития, которое обуславливается не только датой их регистрации, но и зрелостью политических программ, наличием ярких лидеров, инициатив и подходов к их реализации. Если одни успешно экспериментируют с внутрипартийными выборами, то другие до сих пор находятся в процессе формирования идеологической идентичности. То есть если «Nur Otan» проводит праймериз, в котором приняли участие более 10 тыс. кандидатов, то, к примеру, партия «Adal», несмотря на многолетнюю историю существования, только начинает систематизировать свою деятельность и дебютирует в информационном пространстве для представления политической платформы. Тем не менее, это не является негативным индикатором, а лишь свидетельствует о том, что политическая и электоральная культура развивается, и вскоре Парламент станет более представительным и открытым.

Выборы являются важнейшим элементом демократии, действенным механизмом мирной передачи власти и гарантом обеспечения плюрализма интересов и мнений граждан в политической среде. Поэтому в будущем с развитием партийной системы мы можем наблюдать за проявлением все более либеральной или феминистской, экологической или других идеологий, которые будут закономерно перекликаться с глобальной повесткой дня.

- Можете дать прогноз, как будут эволюционировать партии в дальнейшем?

- Вероятно, в последующие годы будет происходить слияние одних партий с другими, образование новых и формирование сильных партийных коалиций в Парламенте. Перед новоизбранными депутатами будут стоять гораздо более сложные задачи по уменьшению и сглаживанию последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и поддержанию социальной стабильности. А значит состав Мажилиса Парламента должен быть представлен сильными, авторитетными и креативными профессионалами от имеющихся партий.

- Спасибо за беседу!