27 Августа 2022 09:00

Чем порадует зрителей телеканал Jibek Joly в новом сезоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чем порадует зрителей телеканал Jibek Joly в новом сезоне? Почему был проведен ребрендинг канала QazaqTV? На какую аудиторию теперь рассчитан новый телеканал? Обо всем этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор телеканала Jibek Joly Константин Харламов.

В августе завершился полный ребрендинг телеканала QazaqTV. У канала на седьмой кнопке появилось новое название - Jibek Joly.

«В данный момент мы сконцентрированы на внутренней сетке. Это связано с тем, что нам необходимо, в первую очередь, освещать деятельность Главы государства, его инициативы и их реализацию. В то же время на своем телеканале мы готовы предложить самую различную качественную познавательную, развлекательную телепродукцию для зрителей разного возраста - как для детей, так и для взрослых. Кроме того, у нас будут новости особого формата, политические ток-шоу, социальные шоу, развлекательные программы. Мы предложим своим зрителям достаточно много контента, при чем разнообразного. Мы создаем семейный канал, где каждый найдет для себя что-то интересное», - сказал директор Jibek Joly.

Чтобы наполнить эфир качественной продукцией, тщательно формировалась сетка вещания, отбирались интересные программы и телесериалы.

«Не смотреть телевизор – это двоякое понятие. Понятно, что никто сейчас не сидит у телевизора в ожидании какой-либо программы, любимого фильма или сериала, потому что это все можно посмотреть в интернете. Тем не менее, телевизионный продукт пользуется спросом. Конечно, из-за большого разнообразия медиаконтента, который у нас есть в стране, мы готовы заявить о себе, работать со зрителем. Поэтому ждем обратную связь от населения, чтобы удовлетворить их запросы», - пояснил Константин Харламов.

Программы телеканала будут доступны в прямом эфире, а также на платформе YouTube. Обратная связь с населением будет налажена через социальные сети, телезамеры.

«Есть много инструментов, которые будем использовать, чтобы поддерживать интерес к нашему телеканалу», - добавил он.

Вместе с внутренней сеткой вещания сохраняется и эфир для международной аудитории. За пределами страны трансляция продолжится в более чем 120 странах мира.

«Мы работаем для зрителя, начиная от малышей и заканчивая взрослым поколением. Неслучайно слоган телеканала звучит как «Жолымыз бір». То есть, нам по пути с нашим зрителем в мир телевидения, в прекрасную историю, которую пытаемся создавать и создадим обязательно», - добавил директор телеканала Jibek Joly.

Как сообщалось, канал вошел в список телеканалов, обязательных к трансляции на всей территории Казахстана. Соответствующие изменения были внесены в приказ министра информации и общественного развития РК.

Это первый национальный спутниковый телевизионный канал Республики Казахстан. В настоящее время входит в структуру НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

Совокупная аудитория насчитывает более 300 млн зрителей. Программы телеканала представлены в нескольких тематических направлениях и освещают такие сферы, как культура, традиции, история, туристические и инвестиционные возможности Казахстана.