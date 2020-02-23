Чем полезен новый Портал социальных услуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о возможностях Портала социальных услуг и планах по его наполнению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения качества и доступности услуг и помощи с 1 января 2020 года запущена в опытную эксплуатацию автоматизированная информационная система «Портал социальных услуг» (далее – Портал). В рамках Портала предусматривается оказание социальных услуг, который сократит сроки бизнес-процессов предоставления технических средств реабилитации (ТСР) и оказания специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

В целом, по его словам, Портал направлен на решение проблем несоответствия услуг и средств реабилитации индивидуальным потребностям получателей, поскольку лица с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать необходимый вид товара и услуги.

«Наряду с этим, будет доступен более широкий круг сертифицированных специалистов, а в едином реестре медико-социальных учреждений будет учитываться их оснащенность и загруженность», - отметил заместитель Премьера.

Кроме того, дополнительно сообщил Е. Тугжанов, прорабатывается вопрос обеспечения гарантированным социальным пакетом получателей АСП через Портал, когда родители смогут самостоятельно выбирать поставщика детского питания, гигиенических средств, школьной формы и принадлежностей по принципу приобретения товаров на «Amazon» или «Alibaba» (не ранее 2021 года).