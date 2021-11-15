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Чем планирует ревакцинироваться Аскар Мамин

15 Ноября 2021 17:42
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Чем планирует ревакцинироваться Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о том, какой вакциной от КВИ он собирается ревакцинироваться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По вакцинации, я буду обязательно делать, на этой или следующей неделе постараюсь. Первой вакциной, которой я привился, это было в июне, был «Спутник», соответственно, сейчас есть Pfizer, наш «Казвак» и китайская вакцина, сейчас большой перечень имеется. Я посоветуюсь. Как раз нужно, чтобы шесть-восемь месяцев после первой вакцинации прошло», - сказал Аскар Мамин, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями СМИ.

Он также добавил, что на сегодня в Правительстве рассматривают возможность расширения категорий граждан, которым можно будет привиться вакциной Pfizer.

«Сейчас мы ищем решения для того, чтобы может быть даже с тем, чтобы и другие категории наших граждан имели такую возможность для получения этой вакцины», - рассказал Аскар Мамин.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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