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Чем отличаются товарные биржи от торговых площадок - Серик Жумангарин

22 Января 2022 20:27
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Чем отличаются товарные биржи от торговых площадок - Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Торговые площадки являются одним из инструментов открытия рынков и обеспечения равных условий конкуренции между предпринимателями, устраняя при этом излишнее посредничество. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин пояснил, чем отличаются товарные биржи от торговых площадок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наиболее распространенным форматом торговых площадок на сегодня являются товарные биржи, для регулирования их деятельности создана законодательная база. Кроме товарных бирж, существует множество иных специализированных торговых площадок. Это веб-портал государственных закупок (goszakup.gov.kz), закупок квазигосударственного сектора (zakup.sk.kz) и недропользователей (Nadloc), торги электрической энергией (АО «КОРЭМ»), сжиженным нефтяным газом (электронные торговые площадки) и другие», - написал Серик Жумангарин на своей странице в Facebook.

Глава Агентства отметил, что в своем Послании народу Казахстана в 2020 году Глава государства поручил навести порядок именно в биржевой торговле. Для этого вновь созданному Агентству по защите и развитию конкуренции в 2020 году переданы функции и полномочия Министерства торговли и интеграции по осуществлению государственного контроля в сфере товарных бирж. За Министерством торговли и интеграции сохранены формирование и реализация государственной политики в данной области (разработка правил, формирование перечня биржевых товаров и т.д.).

«В этой связи очень важно обозначить, чем же все-таки отличается функционал товарных бирж от иных торговых площадок, в частности, от электронных торговых площадок (ЭТП), где торговался сжиженный нефтяной газ. Товарная биржа обеспечивает проведение торгов по установленным правилам биржевой торговли, то есть сфера деятельности товарных бирж регламентируется законодательством, действуют Закон о товарных биржах, типовые правила биржевой торговли и другие документы, контроль за соблюдением которых с конца 2020 года осуществляет Агентство по защите и развитию конкуренции», - отмечает Серик Жумангарин.

По его словам, торговля сжиженным нефтяным газом пошла по пути специализированных электронных площадок, уполномоченным органом в лице Министерства энергетики в рамках соответствующего законодательства разработаны отдельные правила торговли сжиженным газом, не подпадающих под законодательство о товарных биржах.

«При этом другие товары топливно-энергетического комплекса, например, бензин, дизельное топливо, авиакеросин и уголь, были включены в перечень биржевых товаров. Для предсказуемого проведения биржевых торгов по данным товарным позициям, при АЗРК был создан Биржевой комитет, консультативно-совещательный орган из представителей государственных органов, субъектов рынка и инфраструктурных организаций», - объяснил Серик Жумангарин.

Были разработаны секционные правила торговли биржевыми товарами, одним из главных положений которого было право Биржевого комитета приостанавливать торги при неблагоприятных внешних и внутренних условиях.

«К примеру, во втором квартале прошлого года временно, на два месяца, приостанавливались торги нефтепродуктами в связи с острой ситуацией нехватки топлива вследствие остановки работы НПЗ. В июне приостанавливались биржевые торги углем в связи с признанием их проведение в ненадлежащем порядке, торги возобновились в июле.

Было также принято решение закрепить возможный коридор изменения цен в торговой сессии на уровне +/- 2%. Это позволяло не допускать ценовых всплесков на торгах. В результате проведение торгов на товарных биржах позволило достичь целей по обеспечению прямого доступа к энергетическим ресурсам новым участникам рынка, ранее приобретавших объемы у посредников, и при этом не допустить ценовой волатильности», - пояснил Серик Жумангарин.


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#Экономика   #Биржи  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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