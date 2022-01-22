Чем отличаются товарные биржи от торговых площадок - Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Торговые площадки являются одним из инструментов открытия рынков и обеспечения равных условий конкуренции между предпринимателями, устраняя при этом излишнее посредничество. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин пояснил, чем отличаются товарные биржи от торговых площадок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наиболее распространенным форматом торговых площадок на сегодня являются товарные биржи, для регулирования их деятельности создана законодательная база. Кроме товарных бирж, существует множество иных специализированных торговых площадок. Это веб-портал государственных закупок (goszakup.gov.kz), закупок квазигосударственного сектора (zakup.sk.kz) и недропользователей (Nadloc), торги электрической энергией (АО «КОРЭМ»), сжиженным нефтяным газом (электронные торговые площадки) и другие», - написал Серик Жумангарин на своей странице в Facebook.

Глава Агентства отметил, что в своем Послании народу Казахстана в 2020 году Глава государства поручил навести порядок именно в биржевой торговле. Для этого вновь созданному Агентству по защите и развитию конкуренции в 2020 году переданы функции и полномочия Министерства торговли и интеграции по осуществлению государственного контроля в сфере товарных бирж. За Министерством торговли и интеграции сохранены формирование и реализация государственной политики в данной области (разработка правил, формирование перечня биржевых товаров и т.д.).

«В этой связи очень важно обозначить, чем же все-таки отличается функционал товарных бирж от иных торговых площадок, в частности, от электронных торговых площадок (ЭТП), где торговался сжиженный нефтяной газ. Товарная биржа обеспечивает проведение торгов по установленным правилам биржевой торговли, то есть сфера деятельности товарных бирж регламентируется законодательством, действуют Закон о товарных биржах, типовые правила биржевой торговли и другие документы, контроль за соблюдением которых с конца 2020 года осуществляет Агентство по защите и развитию конкуренции», - отмечает Серик Жумангарин.

По его словам, торговля сжиженным нефтяным газом пошла по пути специализированных электронных площадок, уполномоченным органом в лице Министерства энергетики в рамках соответствующего законодательства разработаны отдельные правила торговли сжиженным газом, не подпадающих под законодательство о товарных биржах.

«При этом другие товары топливно-энергетического комплекса, например, бензин, дизельное топливо, авиакеросин и уголь, были включены в перечень биржевых товаров. Для предсказуемого проведения биржевых торгов по данным товарным позициям, при АЗРК был создан Биржевой комитет, консультативно-совещательный орган из представителей государственных органов, субъектов рынка и инфраструктурных организаций», - объяснил Серик Жумангарин.

Были разработаны секционные правила торговли биржевыми товарами, одним из главных положений которого было право Биржевого комитета приостанавливать торги при неблагоприятных внешних и внутренних условиях.

«К примеру, во втором квартале прошлого года временно, на два месяца, приостанавливались торги нефтепродуктами в связи с острой ситуацией нехватки топлива вследствие остановки работы НПЗ. В июне приостанавливались биржевые торги углем в связи с признанием их проведение в ненадлежащем порядке, торги возобновились в июле.

Было также принято решение закрепить возможный коридор изменения цен в торговой сессии на уровне +/- 2%. Это позволяло не допускать ценовых всплесков на торгах. В результате проведение торгов на товарных биржах позволило достичь целей по обеспечению прямого доступа к энергетическим ресурсам новым участникам рынка, ранее приобретавших объемы у посредников, и при этом не допустить ценовой волатильности», - пояснил Серик Жумангарин.