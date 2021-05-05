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    13:50, 05 Май 2021 | GMT +6

    Чем отличаются казахстанская и китайская вакцины против COVID-19

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В чем отличие казахстанской и китайской вакцины против COVID-19, рассказала доктор медицинских наук Ляззат Ералиева в ходе онлайн-круглого стола с экспертами проекта «Experts Hub Kazakhstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вакцины практически одинаковы, это инактивированные вакцины. Они содержат убитый штамм вируса SARS-CoV-2, одинаковы по составу, по наличию адъювантов, по наличию самого активного вещества. Единственная разница лишь только, допустим, срок хранения казахстанской вакцины – 6 месяцев, китайской вакцины – 12 месяцев», - сказала Ляззат Ералиева, отвечая на вопросы.

    По ее словам, разница между двумя вакцинами лишь в небольших технических деталях.

    «То есть, незначительные технические детали, а так показания/противопоказания практически одинаковы. Если говорить об эффективности, то наша казахстанская вакцина по эффективности, согласно заявленному учеными уровню, составляет 90%, китайская на таком же уровне», - добавила Ляззат Ералиева.

    Ранее сообщалось, что китайской вакциной начнут прививать в Нур-Султане с 6 мая.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Астана Главная Общество
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