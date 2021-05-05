Чем отличаются казахстанская и китайская вакцины против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В чем отличие казахстанской и китайской вакцины против COVID-19, рассказала доктор медицинских наук Ляззат Ералиева в ходе онлайн-круглого стола с экспертами проекта «Experts Hub Kazakhstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцины практически одинаковы, это инактивированные вакцины. Они содержат убитый штамм вируса SARS-CoV-2, одинаковы по составу, по наличию адъювантов, по наличию самого активного вещества. Единственная разница лишь только, допустим, срок хранения казахстанской вакцины – 6 месяцев, китайской вакцины – 12 месяцев», - сказала Ляззат Ералиева, отвечая на вопросы.

По ее словам, разница между двумя вакцинами лишь в небольших технических деталях.

«То есть, незначительные технические детали, а так показания/противопоказания практически одинаковы. Если говорить об эффективности, то наша казахстанская вакцина по эффективности, согласно заявленному учеными уровню, составляет 90%, китайская на таком же уровне», - добавила Ляззат Ералиева.

Ранее сообщалось, что китайской вакциной начнут прививать в Нур-Султане с 6 мая.