Чем отличается туберкулёз от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Врач-фтизиопульмонолог городской поликлиники №36 Карагоз Утемуратова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» об особенности диагностики туберкулёза на фоне коронавируса.

Как рассказывает Карагоз Утемуратова, клинически туберкулез ничем не отличается от коронавирусной инфекции.

«При туберкулезе, как и при коронавирусе, поражаются легкие, бывает кашель, температура, одышка, в некоторых случаях кровохаркание. Разницу можно узнать только по анализам: по забору мокроты и по ПЦР-тесту. При коронавирусе кашель может возникнуть не сразу, вначале появляется температура, теряется обоняние, появляется одышка, тогда как при туберкулезе при всех вышеперечисленных симптомах дополнительно появляется кашель, и главные признаки - повреждаются легкие»,- рассказывает Карагоз Утемуратова.

По словам врача, если при коронавирусе легкие поражает вирус, то при туберкулезе -бактерии.

«Признак отличия коронавируса от туберкулеза - это конечно же продолжительность лечения. Коронавирусная инфекция лечится 2-3 недели, месяц максимум. Туберкулез лечится очень долго -минимально 18 месяцев и до 3 лет. Отличие также и в лечении. При КВИ больной получает только 1-2 таблетки и инъекции, при туберкулезе 1-2 противобактериальных укола и плюс к этому 20-25 таблеток в день на протяжении долгого времени», - отметила специалист.

Туберкулез можно выявить 4 методами исследований: бактериологическим (микроскопическое исследование материала и культуральное исследование, т.е посев материала), молекулярно-генетическим экспресс-методом (GeneXpert, Хайн-тест), рентгенологическим и туберкулинодиагностикой (проба Манту).

«В нашей поликлинике для определения туберкулеза имеется все необходимое. В первую очередь, это фильтр-кабинеты и фтизиокабинет, где также и проводится забор мокроты. Эти кабинеты располагаются отдельно от общего входа. Здесь проводится первичная диагностика пациента с признаками КВИ и тех, у кого отмечается кашель на протяжении более 2 недель»,-уточнила врач.

Если у человека обнаруживается туберкулёз открытого типа, пациент госпитализируется в тубдиспансер, где он получает лечение 3 месяца, далее - на амбулаторном лечении. Если закрытого типа -пациент получает лечение амбулаторно.

« Раз в неделю больные туберкулезом приходят к нам в поликлинику и получают таблетки в специальном контейнере, в котором приём таблеток распределён уже по дням с учётом веса пациента. Туберкулёз, как и коронавирус, передаётся воздушно-капельным путем, поэтому необходимо соблюдать все меры безопасности», - заключила врач.