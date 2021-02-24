Чем отличается пенсионный аннуитет от пенсионных выплат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник управления развития страхового рынка департамента страхового рынка и актуарных расчетов АРРФР Саги Ажибек разъяснил, в чем заключаются основные отличия пенсионного аннуитета от пенсионных выплат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с действующим законодательством пенсионные выплаты граждане имеют право получать из ЕНПФ при достижении ими пенсионного возраста либо посредством приобретения пенсионного аннуитета у компании по страхованию жизни при достаточности пенсионных накоплений. Выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений, в то время как выплаты из КСЖ осуществляются пожизненно, с четко установленными заранее размерами. При этом, выплаты по пенсионному аннуитету начинаются по достижении мужчиной с 55-летнего возраста, женщиной – 52 лет (с дальнейшим повышением возраста до 55 лет в 2027 году)», - сказал Саги Ажибек на брифинге в СЦК.

По его словам, выплаты по пенсионным аннуитетам осуществляются КСЖ на ежемесячной основе в течение всей жизни страхователя, с ежегодной индексацией не менее чем на 5%.

«Кроме того, существует возможность включения опции гарантированного периода выплат, в течение которого выплаты по договору пенсионного аннуитета осуществляются вне зависимости от того, жив страхователь (выгодоприобретатель) или нет (наследникам)», - заключил спикер.