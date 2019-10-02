Чем опасны электронные сигареты и как их будут регулировать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предлагается приравнять регулирование электронных сигарет к обычным табачным изделиям. Об этом заявили в Национальном центре общественного здравоохранения МЗ РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, в США участились случаи смерти, связанные с использованием вейпов. К тому же, Правительство Турции намерено запретить продажу и импорт электронных сигарет.

В этой связи, директор департамента Национального центра общественного здравоохранения Жанар Тюлюбаева рассказала, насколько вредна электронная сигарета и почему данный вид сигареты вызывает гибель людей.

«Да, действительно, количество жертв в США, по последним данным, достигло 15. На сегодня зафиксировано более 500 госпитализаций с проблемами дыхательной системы в связи с вейпингом. Основными компонентами систем доставки никотина является сам никотин и пропиленгликоль - пищевая добавка Е1520, глицерин, вода и ароматизаторы. Всем известно, что никотин — опасный токсический компонент, вызывающий рак, сердечно-сосудистые заболевания, а самое главное — привыкание, то есть никотиновую зависимость. Также велика вероятность отравления организма никотином, ведь вейпер может во много раз превысить дозу парения. Когда никотина в сигарете мало, то частота и глубина затяжек оказывается большей. Курильщик стремится насытить организм определенной дозой никотина, той, при которой достигается желаемый психологический эффект: чувство прилива сил, некоторого успокоения и так далее», - сказала Жанар Тюлюбаева корреспонденту агентства.

Как она отметила, табачные ароматизаторы обладают большим спектром вкусов, максимально передающих ощущение классического курения, но на многие ароматизаторы нет необходимой документации, подтверждающей их безопасность и состав.

«В зависимости от состава смеси, физиологической особенности курильщика они могут привести к потере аппетита, проблеме со сном, падению эмоционального фона и снижению иммунных качеств организма. Имеет место высокая вероятность появления различных патологий бронхолегочной системы; зависимость, сформированная на психологическом, а в некоторых случаях (при использовании никотиновых замесов) и на физическом уровне», - проинформировала директор департамента центра.

Как правило, электронные сигареты делятся на несколько типов. В этой связи, специалист пояснила все ли виды электронных сигарет вызывают вред.

«Как исследования ВОЗ, так и исследования авторитетных изданий, таких, как, к примеру, BMJ, The Lancet, которые подтверждены прочной доказательной основой, трактуют, что все формы употребления табака наносят вред здоровью человека. Электронные сигареты делятся на несколько категорий: электронные системы доставки никотина, электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином и изделия из нагреваемого табака. Вейпы относятся к средствам доставки никотина. Считать пар вейпа безопасным нельзя. В нем содержатся потенциально вредные соединения и токсичные примеси, включая канцерогены и отравляющие вещества. Есть доказательства того, что пар электронных сигарет содержит следы металлов — либо от нагревательного элемента, либо от других частей курительного устройства», - отметила спикер.

Эксперт рассказала и о вреде кальянного табака, который содержит никотин и вызывает привыкание.

«Кальянный табачный дым содержит канцерогены, токсины, большое количество угарного газа. Вторичный дым от кальянов, воздействующий на окружающих, также содержит канцерогенные химические вещества, токсины. Курение кальяна вызывает как краткосрочное вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему, также вызывает долгосрочные негативные последствия для здоровья. Плюс ко всему, кальян является источником инфекций: в курительных трубках и мундштуках могут быть обнаружены стафилококки, стрептококки, кишечная палочка и т.д. Изделия из нагреваемого табака – также содержат никотин и другие химические вещества (формальдегид, монооксид углерода, тяжелые металлы и т.д.), часто используются с ароматизаторами. В целом, на сегодняшний день нет доказательств, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные табачные изделия», - пояснила Жанар Тюлюбаева.

При этом в Национальном центре ответили, уместно ли рассматривать предложение о запрете использования электронных сигарет в Казахстане.

«Сейчас никакой речи о запрете нет. Предлагается приравнять регулирование электронных сигарет к обычным табачным изделиям, как на основании того, какой вред это наносит здоровью, так и с позиции ВОЗ и Рамочной конвенцией по борьбе с табаком - на средства нагревания табака должны использоваться те же меры, что и на другие табачные изделия с учетом высокого уровня защиты здоровья человека», - сообщила она.