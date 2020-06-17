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Чем опасны бессимптомные носители коронавируса - ответ Динагуль Баешевой

17 Июня 2020 18:16
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Чем опасны бессимптомные носители коронавируса - ответ Динагуль Баешевой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бессимптомные носители коронавирусной инфекции представляют эпидемиологическую опасность. Об этом заявила ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с тем, что увеличилось количество больных, а также бессимптомных носителей, согласно международной практике, и бессимптомные и случаи коронвируса легкой формы переведены на этап поликлиники. То есть, эти больные находятся дома, они самоизолируются. Потому что они в каком-либо лечении не нуждаются, но представляют эпидемиологическую опасность. Почему? Симптомов нет, таковы особенности организма людей, что у них нет клинических проявлений, иммунитет не реагирует на вирус, но вирус есть и он сидит в носоглотке. Встретившись с родными, обниметесь, будете вместе смотреть телевизор - так в тесном контакте вы заразитесь», - привела пример Динагуль Баешева в ходе прямого эфира рубрики «Минздрав сообщает» .

Ранее Динагуль Баешева ответила на вопрос, почему в Казахстане выросло число больных, а также скончавшихся от коронавируса с начала лета.

Напомним, руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова сообщила, что жители столицы массово начали сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 350 заболевших коронавирусной инфекцией. Также за 16 июня зарегистрированы 683 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.


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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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