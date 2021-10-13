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Чем опасно ежедневное потребление аспирина, рассказал профессор Алмаз Шарман

Автор:  
Гульзат Сахова
13 Октября 2021, 20:56
Чем опасно ежедневное потребление аспирина, рассказал профессор Алмаз Шарман

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман рассказал, почему нельзя принимать аспирин ежедневно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известный ученый Алмаз Шарман на своей странице в сети Facebook написал о результатах исследования оперативной группы профилактической медицины США (US Preventive Services Task Force). Они рекомендовали отказаться от ежедневного приема аспирина в низкой дозе (81-100 мг). Это необходимо для первичной профилактики сердечных заболеваний и колоректального рака.

«Исследовательская группа пришла к выводу, что риск кровотечения от приема аспирина повышается. Люди, принимающие аспирин, должны проконсультироваться с врачами, чтобы измерить их пользу и риск. Существует высокий риск кровотечения от приема лекарств-антиагрегантных, таких как ацетилсалициловая кислота (Aspirin) и clopidogrel (Plavix), что связано с генетическими особенностями азиатов, в частности корейцев и японцев, по усвоению (метаболизации) указанных антиагрегантов», - написал Алмаз Шарман.



Наука   Здравоохранение   США  
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