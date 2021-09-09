Чем опасен йота-штамм коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач мегаполиса Жандарбек Бекшин рассказал о штамме «йота», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, штамм «йота» способен повысить уровень смертности от коронавируса среди пожилых людей.

«Впервые этот вариант выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020-го, с тех пор его обнаружили как минимум в 27 странах. Про этот штамм есть много информации. Всемирная организация здравоохранения классифицирует возбудителей, как вызывающих интерес и вызывающих беспокойство. На сегодня штамм «йота» классифицируется, как вызывающий обеспокоенность. Исследование показало, что ее заразность выше на 15%, чем у базового уханьского штамма коронавируса. Сейчас этот штамм доминирует особенно в США. От него страдают чаще всего лица старше 65 лет. А если взять штамм «дельта», вы видите, насколько он заразен, почти в три раза выше по сравнению с уханьским штаммом. Дельта вытеснил «йоту». И поэтому штамм «дельта» коронавируса на сегодня опаснее, чем йота-штамм»,- пояснил Ж. Бекшин.

В ходе брифинга главный санитарный врач города отметил , что сейчас идет спад четвертой волны коронавируса. Но, тем не менее, алматинцы продолжают заражаться коронавирусом.