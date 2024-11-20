Чем опасен отопительный «бизнес» — ДЧС Шымкента

С началом отопительного сезона вопрос безопасности жителей в Шымкенте снова становится приоритетным. Хорошая новость заключается в том, что жалоб на отравления угарным газом или другие инциденты, связанные с отопительными системами, не поступало. Однако зима в городе только начинается, и специалисты ДЧС продолжают профилактическую работу.

— Мы уже обошли 2 222 семьи из социально уязвимых групп населения, установив 136 газоанализаторов. Кроме того, было проверено более 13 тысяч домов, отапливаемых твердым топливом, проведен контроль за соблюдением требований безопасности, очищены дымоходы в 193 домах, — сообщает заместитель начальника ДЧС Шымкента полковник гражданской защиты Еркин Отаргалымулы.

Также проведена разъяснительная работа по правилам эксплуатации отопительных систем, замене неисправных устройств и важности регулярной очистки дымоходов. Информационные материалы были распространены среди 15 общежитий города, которые не подключены к централизованному газоснабжению и используют пропановые баллоны.

Проблемы с очисткой дымоходов и отопительными системами

Каждый собственник обязан самостоятельно позаботиться о безопасности своего жилья. Этот посыл от сотрудников департамента по ЧС звучит регулярно и логично. Однако, как показывают исследования и опросы, это далеко не всегда гарантирует безопасность. Очистка дымоходов и труб отопительных систем остается в значительной мере нерегулируемой областью.

— В отличие от других сфер, где требуется лицензирование, работы по очистке дымоходов и ремонту печей не нуждаются в официальных разрешениях, а сама отрасль регулируется исключительно рыночными отношениями. Ситуация выглядит следующим образом: собственники жилья нанимают частные компании, которые предлагают эти услуги, и никто не контролирует качество выполняемой работы. В результате нередки случаи, когда такие фирмы выполняют лишь поверхностные, косметические работы, не обеспечивая должного уровня безопасности, — отмечает полковник гражданской защиты.

Проблема заключается в том, что многие владельцы домов, особенно пожилые люди, не всегда обладают достаточными знаниями, чтобы отличить квалифицированного подрядчика от фирмы-однодневки, которая может «провести» работу без должной заботы о безопасности.

— Необходимость введения государственного контроля в этой сфере — тема, которая обсуждается среди специалистов и общественности уже не первый год. Ведь если очистка дымоходов и печей остается исключительно на совести собственников жилья, то, как правило, только те люди, кто действительно понимает важность такого процесса, будут проводить работы качественно. В противном случае, если хозяева домов не знают, какие действия необходимо предпринимать для обеспечения безопасности, это может привести к катастрофическим последствиям, — бьют тревогу специалисты департамента по ЧС.

Одной из главных причин является отсутствие стандартизированных требований к фирмам, которые занимаются такими услугами. Например, нет ни списка лицензированных компаний, ни реестра, в который бы заносились данные о таких организациях. Таким образом, каждый заказчик остается один на один с выбором подрядчика, что увеличивает вероятность попасть на недобросовестного исполнителя.

В условиях рыночной экономики люди зачастую ориентируются на низкие цены, не задумываясь о возможных последствиях.

Газовые баллоны: риски и отсутствие контроля

Газовые баллоны — неотъемлемая часть жизни многих жителей Шымкента и других городов Казахстана, особенно в частных домах, которые не подключены к централизованному газоснабжению. За видимой привычной безопасностью скрывается множество рисков, с которыми сталкиваются владельцы таких баллонов. Проблемы с их техническим состоянием, отсутствием контроля и устаревшим оборудованием стоят на повестке дня у властей, но ситуация остается крайне сложной. Многие газовые баллоны эксплуатируются — по 50, а то и 60 лет, и при этом не проходят необходимые проверки.

Фото: МЧС РК

Особенно серьезную озабоченность вызывает ситуация с учетом и ремонтом газовых баллонов. Поскольку их часто привозят в город из других регионов, становится трудным контролировать их техническое состояние. В случае неисправности, особенно если баллон не проверялся долгое время, риск утечек и взрывов возрастает.

— В Казахстане нет заводов, которые бы регулярно обновляли парк баллонов, а старые баллоны, к сожалению, не заменяются вовремя. Так называемая «усталость металла» становится основной причиной участившихся случаев взрывов. Когда баллон долгое время эксплуатируется без должной проверки, его металлы теряют прочность, и это, в сочетании с неправильной заправкой, может привести к трагедии, — отмечают специалисты.

Кроме того, важно учитывать особенности работы газовых баллонов в условиях переменчивых температур. Газ в баллоне сжимается на холоде, а при помещении в теплое помещение расширяется, что создает дополнительное напряжение на стенки баллона. Это может привести к его разрыву и образованию взрывоопасной газовоздушной смеси.

— Ситуация с контролем и проверками газовых баллонов усложняется из-за недостаточной четкости регламента и полномочий различных организаций. Департамент по чрезвычайным ситуациям не имеет полномочий проводить проверки баллонов, а эти функции возложены на местные исполнительные органы, такие как ГАСК и управление промышленной безопасности. Для проведения проверки нужно иметь конкретные основания, например, свидетельства о нарушениях, которые должны быть зафиксированы на фото или видео. После этого жители могут обратиться в ДЧС или в департамент полиции, чтобы решить возникшие проблемы, — напоминают спасатели.

В Шымкенте существует несколько организаций, занимающихся координацией вопросов безопасности газовых баллонов. Однако этого недостаточно для обеспечения полного контроля над ситуацией. Специалисты считают, что необходимо создать единый центр по учету и обслуживанию газовых баллонов, который бы вел постоянный мониторинг технического состояния баллонов, а также организовывал регулярные проверки их качества и безопасности.

Советы по безопасности в зимний период

В условиях зимних рисков специалисты ДЧС настоятельно рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности, очищать дымоходы, регулярно проверять газовые приборы и, конечно, не забывать о признаках отравления угарным газом.

Симптомы отравления угарным газом:

Головная боль и головокружение;

Тошнота;

Кашель;

Усталость и обморок.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

Немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух;

Вызвать скорую медицинскую помощь;

Освободить пострадавшего от сжимающей одежды;

Уложить пострадавшего на бок;

Если необходимо, дать понюхать вату, смоченную нашатырным спиртом.

В случае пожара или других чрезвычайных ситуаций жители могут обращаться по номерам: 101 и 112.

С целью повышения осведомленности и отработки взаимодействия между службами гражданской защиты, воинскими частями Министерства обороны и Национальной гвардией, с 21 по 22 ноября в Шымкенте пройдут республиканские командно-штабные учения «Қыс-2024». 21 ноября в 11:00 будет проведена проверка систем оповещения гражданской защиты. В нескольких городах страны будут включены электросирены, чтобы улучшить координацию действий экстренных служб в случае реальных чрезвычайных ситуаций.

К сожалению, начавшийся отопительный сезон уже омрачен трагедиями. В двух районах Жамбылской области от угарного газа погибли шесть человек. В селе Карынсалды Амангельдинского района Костанайской области спасатели обнаружили тела четырех жертв. В результате взрыва газового баллона в бывшей мечети в Акмолинской области погибли три человека, еще 16 пострадали.